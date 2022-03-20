男攀登竹崎阿拔泉步道暈倒意識不清　警消擔架+人力揹下山

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉阿拔泉步道20日發生登山客當中有民眾意識不清，急向警消求助，最後由消防人員輪流用擔架背負下山。

▲山友登嘉義竹崎阿拔泉步道中途意識不清。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局表示，本(20)日10時30分接獲1行9人(4男5女)從台中至竹崎鄉阿拔泉步道爬山，其中1名男性年約56歲突然意識不清，立即派遣竹崎及三和分隊前往，抵達現場回報為1名葉姓男性年約56歲，意識狀況不清，由人員以籃式擔架及揹負方式搬運下山，並由竹崎91送往灣橋榮民醫院救治。