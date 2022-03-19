參賽又奪金！畫作搞丟10天失而復得　畫家陳炳臣：感恩撿到的人

▲陳炳臣畫作「銀杏春曦」奪韓國金獎。（圖／畫家陳炳臣提供）

記者唐詠絮／彰化報導

畫家陳炳臣曾拿下韓國「2021首爾亞細亞美術招待展」金獎，畫作曾拍賣超過百萬元，日前他打算以新作品《銀杏曦春》準備再參賽時，作品郵寄後卻人間蒸發，10天後才又原封不動尋回，緊急趕送韓國大會評審後，再拿下油畫組金牌獎。陳炳臣知道後開心地說：「這張作品失而復得，帶著滿滿的祝褔參賽，感恩一切的美好」。

陳炳臣是彰化縣芳苑鄉人，已連續三年得到國際比賽獎項的肯定，他在農曆春節前後耗費30天創作了畫作「銀杏曦春」，期盼健康樹能帶給全球健康及能量希望，在全球疫情壟罩之際一掃陰霾，幾乎沒日沒夜地創作，完成後委託鹿港裱褙公司包裝寄發台中國藝中心，準備參展比賽，但2月8日掛號寄出後國藝中心卻一直沒收到作品。

▲陳炳臣作畫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鹿港警方調閱監視器發現，郵局運送包裹車輛因一時疏忽，運送過程中，後車門未緊閉因此掉落路旁，一名機車騎士經過，看到路旁有一卷金黃色捲筒，隨手撿起帶回家，所幸畫作完整未被拆封，陳炳臣前往領回後，隨即寄送參賽。

陳炳臣說，2月25日韓國亞細亞美術招待所已將評審結果線上通知台中國立藝術中心，他也在第一時間收到喜訊，作品在所有人祝福下再度拿下金獎，感謝大家集氣，喜訊和榮耀都屬於大家，對當初撿到畫作的人，更是滿懷感恩的心，想要包個紅包給對方謝謝他。

由於這次頒獎日期是4月6日下午3點在韓國美術館，陳炳臣表示，因為疫情關係，不打算出國，會請韓方代替領獎再將獎盃寄回，此次無法前往當然會有遺憾，但期許將機會留給下一次，「謝謝大家」。