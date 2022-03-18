味全龍全軍造訪彰化永靖成美園　東山棒球小將嗨翻

記者唐詠絮／彰化報導

中華職棒味全龍隊自辦熱身賽昨天落幕，即將轉戰台南對戰統一獅，為今年中職公辦熱身賽揭開序幕，今(18)日下午球隊到彰化永靖參訪歷史建築成美公堂，並一窺「台版兼六園」風貌，受邀的東山國小30名少棒小將們，近距離見到龍王王維中、大師兄林智勝、龍之子徐若熙等球星偶像，高興的一起合影。

▲味全龍球星與東山國小少棒隊參訪成美園。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

▲東山國小少棒小將開心的與頂新集團董事長魏應交合影。（圖／東山國小提供）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充多年前參訪位於日本奈良的唐招提寺後，為這座被列入日本國寶的文化遺產所撼動，認為台灣也應有值得自豪的文化建築傳承後代，因此與兄弟聯手將祖厝修復為百年前風貌，耗費相當多心血。

▲味全龍隊與接棒未來小球員共同遊成美文化園。

魏應充希望透過這座百年古厝蘊含的魏氏宗族儒家精神，及家族對土地的感情，傳承企業文化，因此促成這次參訪。東山國小校長李世勛更是感謝有基金會的挹注，讓少棒隊能成立超過20年，並在棒壇取得優異好成績。

▲味全龍球星近距離指導永靖棒球隊小球員。

魏應充曾在受訪中談到要繼續支持在地永靖國中、東山國小棒球發展，才能為發展職業棒球選手扎根，頂新和德文教基金會也藉著舉辦親子棒球營，讓大家更喜愛棒球運動，也讓孩子們不要只沉迷在手機等3C產品，走出戶外。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充與味全龍、小球員共遊成美文化園。

魏應充說，要讓小朋友參與社區棒球，也要辦社區棒球活動，永靖已有棒球簡易球場，棒球運動應該由最基層的社區推動起來，未來也可以請味全龍的球員來巡迴指導，親子一起打棒球，就可以推廣到全彰化縣，甚至讓台灣棒球運動放眼全世界。

▲東山國小少棒隊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而味全龍總教練葉君璋說，職業球員的合約多有年限，一般經營者較不會花心思在短暫的勞資關係上。創辦人魏應充從味全龍成軍後，一直花時間與成本來教育及培訓包含球員在內的各崗位員工，甚至透過春訓或這樣的參訪來傳達企業文化，在職棒圈是比較少見的。

▲味全龍球星與東山國小少棒隊參訪成美園。