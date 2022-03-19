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高壓水柱狂沖「電箱不會漏電？」　千人炸鍋：只有小鳥松鼠會斷電

網搜小組／劉維榛報導

「這是洗車工法？」一名男網友發文指控，日前清潔員進行清除廣告傳單，拿著高壓水槍對著電器箱猛沖，接著質疑「電器箱不會漏電？一個正常的電箱不會漏電，但是使用久了，總有一個不良品。」影片曝光後，千名網友炸鍋了，紛紛建議原PO雨天乾脆別出門，另也有人笑酸「只有小鳥松鼠會斷電！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一段影片，可見清潔稽查員拿著水槍，舉起熟練的抬高姿勢，用高壓水柱把將售屋廣告給沖掉，不到1分鐘，黏緊緊的廣告單就消失了。

對此，原PO痛批恐有安全疑慮，「這是洗車工法？電器箱不會漏電？一個正常的電箱不會漏電，但是使用久了，總有一個不良品。」

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▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲清潔員水槍清除房仲傳單，遭原PO拍片公審。（圖／翻攝爆廢公社）

底下引來千人朝聖，一票網友反吐槽，「這樣就漏電，下雨天不就電死一堆人了」、「沖外殼又不是打開沖裡面，外殼碰水會漏電？下雨天就別出門囉」、「你你知道變電箱防護等級IP65／IP67／IP68嗎？而且你知道通常IP等級的標準測試是怎麼測嗎？如果知道了，你應該就不會問這種問題了」、「所以你下雨天要幫變電箱穿雨衣嗎」、「為什麼不去檢討一下到處張貼廣告的呢」、「房仲不要到處亂貼，不就沒有這種鳥事了」。

另有網友結合高雄與基隆停電時事，紛紛笑酸「停電都是有人說是因為鄉下鳥多，漏電又不是漏你，也電不著你，管那麼多」、「沒小鳥，不會斷電」、「只有小鳥松鼠會斷電」、「除了鳥，還會有猴子、蛇、松鼠等都可能會造成停電」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社）

事實上，高雄15日發生一隻鳥造成2000戶停電，經濟部長王美花受訪時才說，很多鄉下地方，還會有猴子、蛇、松鼠等觸碰，造成設備故障壞掉，不料基隆市16日就發生因為松鼠碰觸設備，造成7831戶停電，消息一出立刻引發網友熱議，除了感嘆「部長神預言」外，也有人酸「下次輪到哪隻小動物」。

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