40萬工業YTr列4點質疑「油壓剪盜剪電纜」　網見分析推爆：合理！

▲桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，鍾姓（前）與徐姓犯嫌（後）被捕，法院裁定羈押禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

桃園國際機場第二航廈3月11日發生斷電事件，事後航警局查出是電纜遭人為破壞剪斷，循線逮捕涉案的鍾姓、徐姓男子到案，2人稱以油壓剪破壞電纜，企圖變賣牟利。對此，擁有多年工業經驗的YouTuber「超認真少年Imserious」就以實務角度，分析此次「剪斷電纜」的說法，質疑停電事件本因。

擁有超過40萬訂閱的YouTuber「超認真少年Imserious」，在臉書粉專以工業知識的角度，列出4點，針對此次桃機停電係因「電纜被剪斷」一事提出看法。

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第一，超認真少年指出，在活電狀況下作業，需要準備消弧斷電拉桿、絕緣毯、絕緣手套、絕緣鞋、油壓剪，「想必這兩位一定是有十足專業和擁有勇氣的人，但證物只有用牧田電池的雜牌剪」。第二，他說，犯嫌必須有辦法先操作中控斷電，才能安全去剪斷電纜，「但是怎麼想也不太可能，因為如果不是內部的人，怎麼有辦法讓它斷電」。

超認真少年在第三點表示，除非犯嫌有極為專業的技術和能力，能在活電作業下去創造迴路，把電引流到別的迴路，不讓自己被電死，「有如此能力和勇氣的人，應該有一堆公司搶著要，為什麼要去偷電纜」。第四，他分享自身經驗說道，「身為一個被一般220v電過的男人，真正高壓電的世界，電弧往往比電線可怕，按照媒體給的條件和說法我覺得比較有可能羈押的是屍體不是活人。」

超認真少年在貼文最後也諷刺地表示，危險的工作有人做，高超的技術和過人的膽識也能讓人成為傳奇，但在他整理的「台灣最危險五大工作」中，相信一定沒有剪電纜。

該則貼文也被鄉民分享到PTT上，網友們看完後紛紛留言表示，「推，希望現場模擬一次，太神啦」、「我跟上面的一樣看完文章只有『XD』的感想」、「他的分析才合理」、「超認真太認真了」、「看過被高壓電跟大電電傷的人，兩人能無傷被羈押，可說是傳奇了」、「22v的電就很可怕了好嗎」、「被220電過就怕很久了，不敢想11KV」。