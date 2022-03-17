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停電怪動物？葉元之惡搞「流行停電指揮中心」記者會　酸度破表

▲▼基隆7000多戶停電，兇手是松鼠。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市議員葉元之抨擊經濟部長王美花將近期停電責任推給小動物。（圖／記者郭世賢翻攝）

生活中心／綜合報導

這兩星期幾乎天天停電，經濟部長王美花推給小動物，讓外界無法接受。新北市議員葉元之今天上傳一支影片，惡搞中央流行疫情指揮中心記者會，改成中央「流行停電」指揮中心記者會，片中為闖入電力設備的小動物默哀，還呼籲民眾擔任「維護電力大使」，幫忙阻絕小動物，以免停電。

葉元之嘲諷，停電是民生大事，現在幾乎天天停電，政府應該仿效CDC成立「流行停電」指揮中心，每天召開記者會，跟國人報告每日「確定停電」的案例，說明影響的範圍、發生的原因，以及解決的方案。在葉元之上傳的影片中，葉元之扮演指揮官，模擬「流行停電指揮中心」3月16日記者會，說明有兩例停電案例，一例在基隆，一例在台北市文山區，其中基隆停電的發生原因是松鼠闖入，指揮官在記者會為被電死的松鼠默哀，並呼籲小動物不要亂跑。

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影片中有記者問到該如何解決停電問題，指揮官說，停電主因都是因為台灣太過空曠，常有鳥、貓、鼠等動物闖入電力設施，所以希望國人同胞扮演「維護電力大使」，在第一時間把動物擋下。指揮官還提醒民眾，隨時要抱著過原始生活的心態，備好電池跟蠟燭，並且帶著水跟乾糧，以防停電時受困電梯，肚子會餓。

最後記者問到「頻繁停電是否因為缺電」「外資是否因此不來投資」，葉元之模仿衛福部長陳時中的經典名句回答，「粗暴言論大可不必」、「世界怎麼跟得上台灣」、「問這種問題的人居心叵測」，接著憤而離席，酸度破表。影片最後表達，「當停電成為日常，院長只會吵架，百姓自立自強，隨時準備乾糧」，表達出對於行政院長蘇貞昌，每日噴政治口水，就是不解決電力問題，老百姓心中的無奈。

影片請點網址：https://youtu.be/klNNjmqh6bM

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