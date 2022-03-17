多地頻傳停電「行政院會有無關注？」　羅秉成：今議程沒這安排

記者蘇晏男／台北報導

303全台大停電引民怨後，全國多地仍陸續突發性停電。對此，今（17日）行政院會上是否討論相關作為？行政院發言人羅秉成坦言，院會議程沒有這項安排，但行政院長蘇貞昌日前已要求經濟部長王美花，要在半年內提出相關改革計畫跟方案作為。

近日包括桃園機場第二航廈、基隆市安樂區與中山區、高雄大社區與燕巢區、新北市中和區、台北市文山區等皆發生停電，經濟部指出，根據統計結果，約有6成停電是外在因素，包括小動物釀禍、4成是台電設備所造成。桃園機場第二航廈停電，則被抓到有人為破壞剪斷電纜。

▲新北市永和303停電情形。（圖／記者黃士原攝）

羅秉成17日上午主持行政院會記者會時，被問到院會有無關注本周各地區區域性停電做一些關注？羅表示，今天院會議程沒有特別有這項安排。303停電事件讓國人非常期待台電在電力穩定供應上能做得更好，行政院也知道303停電事件有一些系統性跟結構性的因素，尤其在電網上面還有須加強的部分。

羅秉成說，院長也特別要求王美花要在半年內提出相關改革計畫跟方案作為；在電力供應穩定上面，近期也發生一些局部、地域性的停電情形，經濟部也清楚說明跟電力設備故障有關，比如桃機停電是人為蓄意破壞，以及動物侵入的情形，這在往年很常見，不過也不能以此為理由。

羅秉成也指，在動物侵入電力設備造成停電方面，事實上近年來台電有很多改善作為，數字從2千多件往下降。而近十年來這種電力故障從最高每年2萬多件，到去年已經降到9千多件，降幅6成多。但政府仍不會掉以輕心，畢竟衝擊民生經濟，甚至造成損害，所以會繼續精進台電相關改革。