游錫堃超額捐贈政治獻金遭罰　監院證實給了25位候選人

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院日前發行廉政專刊，立法院長游錫堃在2018年間，對不同擬參選人捐贈政治獻金總額超過新台幣30萬元，因此依法罰鍰66萬元。對此，監察院公職人員財產申報處處長陳美延17日表示，游錫堃沒有注意到限額是30萬，捐了25筆政治獻金給不同的參選人，因此才會被裁罰66萬。

根據監察院第183期廉政專刊，游錫堃在2018年間，對不同擬參選人捐贈政治獻金總額超過新台幣30萬元，違反《政治獻金法》第18條第3項第1款規定，因此依法罰鍰66萬元。

廉政專刊也指出，前高雄市長韓國瑜在2018年收受未具有選舉權的施建裕捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，違反《政治獻金法》第8條及第15條第1項規定；違法收受的政治獻金依《政治獻金法》第30條第2項規定予以沒入，因此依法裁罰6萬元，並沒入已收受的政治獻金2萬元。

監察院廉政委員會17日下午召開記者會，由召集人趙永清親自主持，說明2018年地方公職人員選舉政治獻金查核裁罰情形，以及2022年選舉參與者應注意事項。

陳美延受訪時證實，游錫堃是因為捐贈超過限額，「他捐了26筆給不同的參選人，沒有注意到限額是30萬」，所以依法被裁罰66萬。至於韓國瑜則是因為收到未具選舉權人的政治獻金，應該是競選團隊沒有注意到，這是屬於行政罰。

趙永清表示，受贈者因為是公職參選人，經過多年的宣導和講習工作，帳戶管理員、會計作業人員都會有相關訓練，知道這些訊息怎麼查證，以及哪些能收、哪些不該收，現在這部分的裁罰已經減少很多。

趙永清也說，現在大部分的裁罰集中在捐贈者，不管是超額捐贈還是有外資成分，或者是未成年人、累虧公司的捐贈，幾乎佔據大部分的裁罰件數跟金額，呼籲捐贈的人要注意規範，「免得他捐了錢，對方收不到，還要被裁罰」。

監察院公開資訊顯示，游錫堃捐款分為四種價碼，縣市首長等級捐10萬元，分別有2018年參選台中市長的林佳龍、參選基隆市長的林右昌以及參選花蓮縣長的劉曉玫等。

游錫堃捐款5萬元的對象，包括宜蘭縣議員參選人陳福山、台北市議員參選人周柏雅、陳怡君。

游錫堃捐款3萬元的對象，則包括宜蘭市長參選人江聰淵、宜蘭縣議員參選人劉添梧、謝燦輝、桃園市議員參選人林俐玲、彭俊豪、高雄市議員參選人陳致中、新北市議員參選人林秀惠、林銘仁、許昭興、陳科名、陳啟能、彭佳芸、台北市議員參選人林世宗等。

另外，游錫堃捐款2萬元的對象，包括屏東縣枋寮鄉鄉長參選人陳亞麟、宜蘭縣議員參選人吳福田、陳俊宇、彰化縣議員參選人楊妙月、桃園市議員參選人王淑惠、新北市議員參選人李坤城等人。