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縣市長、議員選舉年底登場　4月25日開放設立政治獻金專戶

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

2022年地方公職人員選舉年底登場，監察院17日表示，直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、山地原住民區長等擬參選人，自4月25日起可設立政治獻金專戶，並且可收受政治獻金至11月25日。

監察院廉政委員會17日下午召開記者會，由召集人趙永清親自主持，說明2018年地方公職人員選舉政治獻金查核裁罰情形，以及2022年選舉參與者應注意事項。

趙永清指出，監察院針對2018年地方公職人員選舉所申報的政治獻金收入情形進行抽查，查核結果計裁處82件、裁罰金額新台幣1530萬4100元，其中裁處捐贈者計75件，以捐贈超過限額36件為最，境外資金捐贈33件次之；而裁處受贈者計7件，以未盡查證義務5件最多。

趙永清說明，有開立帳戶未經監察院許可即收受政治獻金者，因違法情事屬於刑責，已移請檢察機關偵辦計6件。

趙永清表示，2022年地方公職人員選舉將於11月26日舉行投票，其中直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、山地原住民區長等擬參選人，自4月25日起可設立政治獻金專戶，經監察院許可後得收受政治獻金至11月25日止。

趙永清也說，鄉鎮市民代表、山地原住民區民代表、村里長等擬參選人，自8月18日起也可設立政治獻金專戶，經監察院許可後得收受政治獻金至11月25日止。

趙永清指出，根據2018年選舉查核案件的違規態樣，經統計以捐贈超過法定限額受罰者為最多，個人每年對同一擬參選人捐贈額度上限為10萬元，對不同擬參選人捐贈額度上限為30萬元。

另外，營利事業每年對同一擬參選人捐贈額度上限為100萬元，對不同擬參選人捐贈額度上限為200萬元；人民團體每年對同一擬參選人捐贈額度上限為50萬元，對不同擬參選人捐贈額度上限為100萬元。

趙永清說明，其次易受罰者為境外資金捐贈，請注意外陸港澳之人民、法人或團體等不可以捐贈政治獻金。

趙永清表示，為使捐贈者「捐的放心」、受贈者「收的安心」，監察院建置有「政治獻金網路申報系統」，提供擬參選人作帳、編製報表、線上查詢及申報前檢核程序，如發現有違法捐贈，擬參選人得於申報截止日前依法辦理返還或繳庫，以免受罰。

趙永清也說，為協助擬參選人依規定開立專戶，並向監察院申請專戶許可，監察院3月起依序對各金融機構相關人員、各縣市選舉委員會人員、捐贈者及受贈者辦理視訊宣導，並於視訊宣導後進行影片後製，上傳監察院陽光法令主題網及Youtube，落實政治獻金零裁罰目標。

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