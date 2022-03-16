顧立雄、王美花砸1.38億買房　1248萬存款「顧去年債務還不到5萬」

▲王美花與顧立雄（圖後）。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

監察院16日公布最新公職人員財產申報資料，經濟部長王美花與丈夫、國安會秘書長顧立雄共有房地總價額1.38億元的土地與建物、1248萬4017元的存款。有趣的是，夫妻倆繳了約1822萬的保險費，存款約增加近165萬，但顧立雄去年一整年債務僅還不到5萬元。

根據監察院第183期廉政專刊的公職人員財產申報資料，王美花與顧立雄共同擁有位在台北市北投區文林段三小段的土地與建物，於2017年登記，取得價額達1.38億元。

王美花與顧立雄共有1248萬4017元的存款、252萬8059元的有價證券，當中包含折合新台幣2萬4780元的「太平洋電線電纜」非國內上市股票、250萬3279元的基金受益憑證。

保險方面，夫妻兩人累計已繳的保險費折合新台幣共1821萬8701元。另外，顧立雄87萬8555元的債務，其一名李姓朋友於2005年向他借貸，餘款為99萬元。

值得一提的是，王美花與顧立雄收藏的珠寶、骨董、字畫及其他具有相當價值的財產，共576萬元。

此次財產申報日是2021年11月1日，若比較上一期兩人的財產申報資料（2020年11月1日），發現其存款從1083萬4321元，增加了164萬9696元、基金受益憑證從226萬5948元，增加了23萬7331元；而顧立雄2020年申報的債務是92萬8445元，意即他僅還了4萬9890元，發生債務原因是購置不動產。

▼王美花、顧立雄最新財產申報資料。（圖／翻攝自監察院網站）