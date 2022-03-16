　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顧立雄、王美花砸1.38億買房　1248萬存款「顧去年債務還不到5萬」

▲王美花與顧立雄（圖後）。（圖／ETtoday資料照）

▲王美花與顧立雄（圖後）。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

監察院16日公布最新公職人員財產申報資料，經濟部長王美花與丈夫、國安會秘書長顧立雄共有房地總價額1.38億元的土地與建物、1248萬4017元的存款。有趣的是，夫妻倆繳了約1822萬的保險費，存款約增加近165萬，但顧立雄去年一整年債務僅還不到5萬元。

根據監察院第183期廉政專刊的公職人員財產申報資料，王美花與顧立雄共同擁有位在台北市北投區文林段三小段的土地與建物，於2017年登記，取得價額達1.38億元。

王美花與顧立雄共有1248萬4017元的存款、252萬8059元的有價證券，當中包含折合新台幣2萬4780元的「太平洋電線電纜」非國內上市股票、250萬3279元的基金受益憑證。

保險方面，夫妻兩人累計已繳的保險費折合新台幣共1821萬8701元。另外，顧立雄87萬8555元的債務，其一名李姓朋友於2005年向他借貸，餘款為99萬元。

值得一提的是，王美花與顧立雄收藏的珠寶、骨董、字畫及其他具有相當價值的財產，共576萬元。

此次財產申報日是2021年11月1日，若比較上一期兩人的財產申報資料（2020年11月1日），發現其存款從1083萬4321元，增加了164萬9696元、基金受益憑證從226萬5948元，增加了23萬7331元；而顧立雄2020年申報的債務是92萬8445元，意即他僅還了4萬9890元，發生債務原因是購置不動產。

▼王美花、顧立雄最新財產申報資料。（圖／翻攝自監察院網站）

▼王美花、顧立雄最新財產申報資料。（圖／翻攝自監察院網站）

▲▼王美花最新財產申報資料。（圖／翻攝自監察院網站）

▲▼王美花最新財產申報資料。（圖／翻攝自監察院網站）

▲▼王美花最新財產申報資料。（圖／翻攝自監察院網站）

►什麼！Jo Malone香水下殺5.8折

ET快訊
林心如一句話《華燈》爆雷？　網傻：兇手範圍剩3人
謝和弦喜曬超音波照！　莉婭「中獎日期」曝光
文山區1172戶停電！　原因找到了
悲劇畫面曝！載孫上學闖紅燈被輾　爺慘死輪下
快訊／拍板！　長榮員工加發10個月「年中」獎金
誰是YouTuber界清流？　網一致狂推她：女兒也超可愛
LIVE／謝和弦要當爹了！莉婭流產4月喜曬超音波照　扣爸1原
LIVE／謝和弦要當爹了！莉婭流產4月喜曬超音波照　扣爸1原
12.25元買1股爽領2800元！　「這檔股票」飆漲停
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

何志偉稱「打仗就像打電動」　黨內同志嗆無知：你何時要驅離共機？

跳電頻傳　蔣萬安：蘇貞昌趕快拿出台灣電力「總體檢報告」

政戰10高階將領異動一次看　國軍將出現第3位女將軍

桃機申請美國「境外預先通關」卡關　吳釗燮自豪：台灣安全做太好

快訊／捷運族注意！北捷淡水-信義線故障改單線雙向運轉　班距16分

王美花稱「動物」造成停電　蔣萬安酸：難怪蘇貞昌一直談猴子

顧立雄、王美花砸1.38億買房　1248萬存款「顧去年債務還不到5萬」

鄭天財反對正名公投　瞎舉例「烏克蘭總統犯錯讓人民死傷慘重」

促轉從零開始？任務移轉太簡化　范雲：不該由法務部「處置加害者」

游錫堃超額捐贈政治獻金遭罰66萬　韓國瑜未依限期返還罰鍰6萬

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

高雄「鳥擊」釀2000戶停電！　王美花回應：鄉下地方很常有

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

女工程師「紙袋販毒」遭逮　崩潰緊抱男友...痛哭5分鐘

何志偉稱「打仗就像打電動」　黨內同志嗆無知：你何時要驅離共機？

跳電頻傳　蔣萬安：蘇貞昌趕快拿出台灣電力「總體檢報告」

政戰10高階將領異動一次看　國軍將出現第3位女將軍

桃機申請美國「境外預先通關」卡關　吳釗燮自豪：台灣安全做太好

快訊／捷運族注意！北捷淡水-信義線故障改單線雙向運轉　班距16分

王美花稱「動物」造成停電　蔣萬安酸：難怪蘇貞昌一直談猴子

顧立雄、王美花砸1.38億買房　1248萬存款「顧去年債務還不到5萬」

鄭天財反對正名公投　瞎舉例「烏克蘭總統犯錯讓人民死傷慘重」

促轉從零開始？任務移轉太簡化　范雲：不該由法務部「處置加害者」

游錫堃超額捐贈政治獻金遭罰66萬　韓國瑜未依限期返還罰鍰6萬

「指派專業理事」遭疑手伸進農會自治　陳吉仲：日韓也比照此方式

國道血滴子！「1kg棒狀物」飛砸小貨車前擋　駕駛頭部撕裂傷

林心如《華燈》驚爆雷？記者會脫口1句話…網傻了「兇手範圍剩3人」

明天開跑！繼光香香雞連15天「人氣炸物第2件半價吃」

對王維中有信心也不擔心　葉總最關心身體健康

高市今年首賣地進帳18.5億　茂德董座個人出馬拿下楠梓地

用過就愛上！柴柴見「鎮貓神器」對準脖子強迫開機　網笑：拔罐嗎

飼料高漲+俄烏戰爭　雞農撐不住！養雞協會理事長喊話中央

秀智剪「狗啃瀏海」第一眼認不出來！　網一面倒讚：好可愛、好嫩

文山區1172戶停電　台電：線路開關故障導致

政治熱門新聞

新埔站意外畫面被PO網　北捷要調查內部

捷運族注意！北捷淡水-信義線故障改單線雙向運轉

快訊／役期4個月→1年？　國防部：如確定會在公布1年後實施

民進黨立委提案禁菸年齡20歲　菸品警示圖文面積增加至「75%」

柯文哲都更比馬郝多　楊寶楨反問蔣萬安：市容老舊誰問題？

台灣列俄不友善國　吳釗燮：深感自豪

港人來台被卡？陸委會：絕非事實！

不只缺電！蔣萬安揪出台灣「碳稅」機制落後：應加快因應氣候變遷

幕後／李喜明「小艇派」掀軍內鬥爭　台灣投資可打中國內陸武器

顧立雄、王美花砸1.38億買房　1248萬存款「顧去年債務還不到5萬」

鏡電視董座　改由導演楊雅喆出任

習近平接管台灣？　吳釗燮：隨時做好自衛

蘇貞昌酸蔣萬安「猴子」　她反擊：原來是指蔡政府

怒罵立委「吵死了、不要臉」　國民黨列蘇貞昌4大失控

更多熱門

相關新聞

王美花稱「動物」造成停電　蔣萬安酸：難怪蘇貞昌一直談猴子

王美花稱「動物」造成停電　蔣萬安酸：難怪蘇貞昌一直談猴子

台灣接連發生停電事件，經濟部長王美花15日受訪表示，台電許多停電事故，是因為動物意外碰觸，導致相關設備壞掉。此言一出，立刻引起討論。蔣萬安今（16日）受訪表示，「王美花的說法，也凸顯台灣電網安全其實非常脆弱，難怪蘇院長迴避問題、一直在談猴子！」

游錫堃超額捐贈遭罰66萬　韓國瑜罰鍰6萬

游錫堃超額捐贈遭罰66萬　韓國瑜罰鍰6萬

王美花：很多停電都是動物碰到的

王美花：很多停電都是動物碰到的

抑制通膨有對策　政府卻拒絕使用

抑制通膨有對策　政府卻拒絕使用

農地「種」工廠納管快到期　蘇貞昌：沒有要找麻煩

農地「種」工廠納管快到期　蘇貞昌：沒有要找麻煩

關鍵字：

王美花顧立雄財產申報

讀者迴響

熱門新聞

快訊／謝和弦宣布：我要當爸爸了　莉婭喜喊「是2條線」！

星巴克假貨　他全部在家自己泡

大S「再婚後首露面」近照瘋傳！回春美貌超驚人

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

大S母女「以死相逼」驚悚對話爆出！再婚當天激烈衝突

庹宗華極祕再婚！　外籍老婆正臉曝光

謝和弦爆「哭求復合Keanna」！通話全錄音

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

雙寶爸只顧玩重機！　妻見24K發票淚崩

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

騎士情侶揉乳30秒！網笑：手法像麵包師傅

中低收入戶將加發生活補助！

167實習男醫師咬牙「斷腿增高」　變身177型男！

春雷要響了！明午後變天　下波冷空氣更強

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面