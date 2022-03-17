超商偷2瓶高粱塞背包...被發現放回貨架　桃園男落跑與店員扭打

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市解姓男子17日上中午在中壢區成章一街某超商佯裝購物，卻將貨架上2瓶高粱酒放入背包，過程被楊姓店員發現，解男慌亂中將高粱酒放置貨架上奪門而逃，楊姓店員高喊「搶劫」引起路人圍觀，中壢警方據報趕來圍捕，發現楊姓店員右手遭割破，解男否認有搶劫與竊盜情事，警方根據超商監視畫面讓其啞口無言，全案偵訊後依竊盜、準強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲解姓男子17日中午在中壢區某超商竊取貨架上2瓶高粱酒，被楊姓店員發現，2人發生扭打，造成楊男右手遭割破。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市解姓男子17日中午在中壢區成章一街某超商竊取貨架上2瓶高粱酒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，52歲的解姓男子今天上午11時55分許進入中壢區成章一街某超商內佯裝購物，拿取貨架上2瓶高粱酒後卻悄悄放入背包內，楊姓店員發現後釘住他，解男認為失風了、將竊得高粱酒悄悄放回貨架上朝門外走去，但楊姓店員追出店外並高喊「搶劫」，引起路人圍觀。

楊姓店員與解男發生扭打，一路追至成功路上，楊姓店員右手遭割破血流不止。中壢警分局內壢派出所員警迅速到場，合力將解男拘捕到案。解男矢口否認行竊事宜，但楊姓店員堅稱親眼看到解男拿了高粱酒放入背包內。

警方回到超商調閱超商監視畫面，讓解男當場啞口無言，解男又辯稱，高粱酒已放回貨架上，但仍涉嫌竊盜罪嫌，警方偵訊後依竊盜、準強盜罪嫌將解男移送桃園地檢署偵訊。

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