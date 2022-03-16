結婚19年老公常搞失蹤！妻心死訴離被開2條件　法官判准休夫

▲一名婦人控與泰國籍丈夫婚後長達19年都不住在一起、甚至音訊全無，向法院訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／南投報導

一名婦人控訴與泰國籍丈夫結婚19年以來，丈夫長年以在外地工作為由不住在一起，常常行蹤成謎、也未提供任何聯絡方式，只在偶爾有事請求幫忙時才主動聯絡，但事情辦好後又馬上不見人影，過去5、6年更是完全音訊全無，婦人死心向法院訴請離婚後，泰籍男子卻出現反咬是婦人外遇、將他趕出家門，若要他同意離婚，要拿錢出來給他，不然就要再給予2年時間賺錢，南投地院認為雙方婚姻徒剩空殼、難以維持，判准婦人離婚之訴。

判決指出，住在南投的婦人於2003年與一名泰國籍男子再婚，但婚後男子就以在外地工作繁忙為由，從未履行同居義務，且沒有留下任何聯繫方式就不知去向，使婦人遍尋不著；只有在例如要更新居留證等事需要婦人幫忙時，短暫出現處理後，就又離開不見蹤跡。

這段名存實亡的婚姻維持近20年，婦人終於看開向南投地院訴請離婚，法院也傳訊婦人女兒，女兒表示自從14歲那年得知母親再婚以來，只有看到男子出現幾次，有拿了一些錢回來但不清楚多久，到了現在已過10幾年都未曾看到男子與母親同住、相處。

法院傳訊男子後，男子終於出現並主張是婚後對方在外面找男人、把他趕出去，且婚後都有持續拿錢回去，是因為近2年疫情關係收入減少沒有錢拿，婦人才這樣做，且說2人已10幾年沒同住了，想離婚要拿錢出來，不然就要再給他2年時間工作賺錢，不同意離婚等語。

南投地院審視雙方聚少離多、維持婚姻的基礎不復存在，更遑論心靈之契合，雖男子不同意離婚，但也未見任何積極挽回婚姻之舉，僅表示婦人須拿錢出來才願意離婚，否則要給其時間工作賺錢等語，認為若強求維持婚姻，只是徒增怨懟與虛度歲月，於是准許婦人離婚之訴求。