違停被拖吊嗆警「垃圾」...23歲男秀躁鬱紀錄被打臉　判拘35天

▲桃園市周姓男子去年9月間在中壢區某路段違規停車，中壢交通分隊員警執行拖吊時，周男竟怒嗆「垃圾、廢物」等語。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市周姓男子去年9月間在中壢區某路段路旁違規停車，中壢警分局交通分隊員警執行拖吊時，周男心生不滿竟以三字經辱罵員警，還怒嗆「垃圾、廢物」等語，員警以侮辱公務員現行犯拘捕送辦；桃園地院審理時，周坦承犯行，但否認有罵三字經，辯稱只是在說氣話，員警則提供密錄器畫面佐證，法官審結依侮辱公務員罪判處拘役35天，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，23歲的周姓男子去年9月3日下午1時許在桃園市中壢區某路段違規停車，中壢警分局交通分隊張姓員警依法執行拖吊，周男心生不滿竟當場辱罵三字經，還以「垃圾」、「廢物」、「收黑錢」等語怒嗆，張姓員警，足以貶低員警之人格，張員以侮辱公務員現行犯當場拘捕送辦，檢方複訊後依妨害公務罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，周男不否認有說，「垃圾」、「廢物」、「收黑錢」等語，但不確定是否有說三字經，辯稱當時在氣頭上才說這些話，但不是針對員警，周男還出示自己有過動、躁鬱等就醫紀錄等；張姓員警則提供密錄器翻攝錄影光碟與截圖照片、職務報告等佐證。

法官審酌，周男於張姓員警依法執行公務之際，藐視國家公權力及法治秩序，任意以前述言語侮辱員警，所為有損員警執行公權力之威信、藐視國家法秩序規範，影響社會公共秩序之維持；衡量犯後否認犯行之犯後態度，自述罹患過動症、躁鬱等病症與就醫狀況，審結依犯侮辱公務員罪，判處拘役35日，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

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