國道小客車突起火竄濃煙　母子驚逃！10分鐘撲滅原因待查

▲中山高國道桃園北上45.9公里處16日上午發生轎車火燒車意外，火勢從內部往外竄燒，所幸車上2人及時逃離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

沈記者繼昌／桃園報導

國道1號北上桃園路段16日上午11時許，1輛轎車行駛在中車內側車道時突然冒煙起火，車上楊姓男子察覺後趕緊帶著媽媽下車逃生，但轎車陷入火海，隨即打119求助，消防人員到場後立即以水線灌救，僅花費10分鐘將火勢撲滅，但轎車已全毀，至於起火原因仍由消防人員鑑識釐清中。

國道第一大隊警方指出，今天上午11時38分許接獲通報，國1號北上45.9公里林口上坡路段1輛轎車在鐘內側車道起火燃燒，大隊立即通報線上巡邏車到場處理，並通知桃園市119派消防車灌救，消防車於15分鐘內抵達，花費約10分鐘撲滅大火。

▲中山高國道桃園北上45.9公里處16日上午發生轎車火燒車意外，消防人員正努力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，52歲的楊姓男子指稱，案發時行經國道1號北向45.9公里林口上坡路段，發現車輛後方冒出濃煙，隨即引擎蓋冒出火花，當時來不及將車輛停靠路肩，只能停在中內側車道上，趕緊拉著母親下車逃生，並撥打電話報案，車輛瞬間陷入大火，所幸2人即時逃生並未受傷。

國道警方表示，火燒車於中午12時30分排除，現場則於12時44分清掃完畢恢復正常通車，至於起火原因則由消防單位鑑識釐清。不過，火燒車現場濃煙影響主線車道車流，本大隊立即通知警廣與交控中心，提醒用路人注意路況。

【更多新聞】

►駕開酒回收車撞民車 桃園市清潔隊員記大過調職！他推給燒酒雞

►美福倉儲大火悶燒7天「收尾階段」 鄭文燦曝最新進度

►桃園新增3確診！富林國小2學童隔離期滿 採檢「陰轉陽」