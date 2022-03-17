通緝犯把歇業卡拉OK當自家　喝光75支酒留下「飛機杯」害老闆崩潰

▲通緝犯闖入歇業的卡拉OK店爽住10幾天，喝光存酒還用飛機杯解放後才離開。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市西門町1間卡拉OK店去年因疫情歇業，竟然被陸姓通緝犯趁虛而入，闖空門進去破壞監視器後，大剌剌地當自己家住了10幾天，把店內75支白酒、洋酒喝光，餓了還叫披薩外送，還自備「飛機杯」用來解放自己後，隨手扔在店內，老闆回店看到滿地雜亂氣炸報案，台北地檢署17日依加重竊盜等罪起訴陸男。

26歲的陸顥馨有毒品、詐欺、以及家暴叔叔等多項犯罪遭判刑確定，2021年因遲未報到被通緝，為了避免被抓進去關，在雙北地區四處遊蕩，剛好此時全台因新冠肺炎疫情進入三級警戒，1間位於峨嵋街的卡拉OK店被迫暫時歇業。

陸男在10月3日上午，遮住自己頭臉闖入這間卡拉OK店後，先破壞掉店內監視器，然後開始放肆享受一人獨居生活，把店內營業用以及客人寄放的白酒、威士忌一掃而空，剛開始陸還會把空瓶放回酒櫃，後來乾歲隨手亂丟，肚子餓了就叫外送，性致一來，拿起自備的飛機杯玩一玩。

月底卡拉OK老闆回店裡查看當場崩潰，現場亂七八糟如蝗蟲過境，監視器和電視機都遭到破壞，警方獲報後，根據現場酒杯上的指紋，確認陸男犯案，陸男坦承為了躲通緝，在卡拉OK店內住了10幾天，結果最後仍被送入大牢，還因這十幾天的逍遙再吃上加重竊盜等罪。