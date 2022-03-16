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省一波！超商限時「麵包全品項第2件6折」　加碼吃超俗早餐組合

▲▼全家麵包。（圖／業者提供）

▲超商國際早餐日限定優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接國際早餐日！各大超商紛紛祭出限定銅板價早餐優惠，像是全家即日起至3月22日全門市「麵包全品項第2件6折」，加碼吃指定飲品、咖啡搭配麵包、飯糰、三明治等最低49元起，加10元還能升級飲品；OK mart則推餐餐美味優惠活動，至4月6日前指定商品搭配指定飲料享49、59元組合優惠價。

▲▼全家麵包。（圖／業者提供）

▲加碼還有49元、59元超值配組合。

全家即日起至3月22日祭出「麵包全品項第2件6折」限時優惠，加碼吃49元、59元餐餐超值配組合，有私品茶仙女紅茶加指定夾心匠土／司／極鬆餅／滿餡麵包只要49元，加10元還能升級私品茶仙女醇奶茶，還有Let’s Café經典美式加指定大飯糰/烤飯糰/手卷/漢堡/三明治只要59元，加10元則可升級Let’s Café經典拿鐵，銅板價早餐要把握。

▲▼OK mart麵包。（圖／業者提供）

▲OK mart也有餐餐美味優惠活動。

OK mart也推出「餐餐美味」優惠活動，即日起至4月6日買指定商品搭配指定飲品可享49元、59元組合優惠價，其中，其中49元組合，指定早餐有蜜汁雞丁三角飯糰，可以搭配福樂自然零無加糖優格、中杯OK CAFE熱牛奶、中杯OK CAFE莊園級美式，最高可省29元；而59元組合則提供13款麵包可搭配7種飲品，多達91種組合選擇，滿足早餐控的胃。

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