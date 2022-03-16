快來吃冰降溫！超商限時「指定雪糕買2送2、第2件6折吃」

▲超商就能吃到香港低卡冰淇淋。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快來吃冰降溫！近來隨著天氣變熱，走進超商來支冰棒、雪糕簡直超滿足，就有超商網羅超過50款冰祭出任選2件88折優惠，還有知名雪糕買2送2、第2件6折等優惠，加碼獨賣來自香港的低卡冰淇淋，滿足想吃冰又想體重管理的消費者們，優惠即日起至4月6日限時開跑。

▲OK mart超過50冰品享有任選2件88折優惠。

OK mart祭出最新冰品優惠，即日起至4月6日有超過50款冰品享有任選2件88折優惠，更加碼祭出指定冰淇淋像是「曠世奇派玫瑰鹽焦糖巧克力買2送2」、「POLS脆皮雪糕第2件6折」等超殺小確幸；同步獨賣來自香港的FITYO低卡冰淇淋，主打減脂低卡及高蛋白配方，熱量可是只有一般冰淇淋的一半，有經典香草、雙重巧克力、曲奇奶油等口味選擇，趕緊嚐鮮去。

▲全家近日推出一系列異國冰品。

另，全家近日則網羅來自台、日、韓、泰、拉脫維亞5國的「異國冰品」，一共推出12款冰品搶攻冰控的胃，其中，必吃有著濃郁地瓜香、韓國IG打卡冰品「烤地瓜冰棒」，可愛的紫黃配色，大口咬下裡頭是烤地瓜糖漿夾心，還有韓國歐巴、歐膩最愛「鯊魚哈密瓜夾心冰棒」，是清涼蘇打口味搭配哈密瓜內餡組合，以及「韓國海太經典甜筒香草口味」及「韓國海太經典甜筒開心果口味」也通通一次吃。

除外，還有來自泰國的「黃金榴槤冰棒」、日本的「北海道大納言紅豆摩納餅」、「京都宇治抹茶大納言摩納餅」及拉脫維亞的「曲奇餅香草冰淇淋」等，即日起也將陸續上市開賣，至4月5日前還有指定品項2件79折優惠。

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