館長「女生也該服兵役！」　她提8點支持：是每個國民應做的

▲烏俄戰爭引起國內討論兵役制度。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

烏俄戰爭引起國內討論兵役制度，像是要恢復一年兵，還有女性也應服兵役等。「館長」陳之漢就贊同女生也要服兵役，除了要了解戰爭會發生什麼事，更重要的是學會開槍、戰時找掩體等技能，必要時也能編制為醫護兵、伙食兵。就有網友表示，他的姊姊也支持女生當兵，還提出8項論點，引發熱論。

日前館長的一番言論，在PTT上造成話題，有網友就回文，「我問過我姊，如果女生要服役，她願意不願意？她說她完全支持服役，她支持的理由有以下幾點。」接著原PO列出8點：

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1.能強身健體，學一些基本防身術。

2.如果是醫護役，也能學一些基本急救知識

3.現在兵役才四個月，不是以前動輒一兩年，她說她花四個月當兵，就能讓男生可以不用『女生不當兵』嗆她，她覺得很值得。

4.現在健身的女生很多，甚至有些有學拳擊，她認為女生體能不一定比男生差，甚至她月經來那幾天也有去練拳擊（如果很不舒服她也會吃止痛）。

5.能夠成為維護國家安全的一份子，她認為是每個國民應該做的事。

▲烏克蘭全國皆兵，女性也得接受軍事訓練。（圖／達志影像／美聯社）

6.女生很多體能不好、泡芙人，或是作息不好的至少可以靠這四個月鍛鍊身體，當作減肥營。

7.她想學會用槍械。

8.她覺得就算服役，內容可以適當調整，不一定要跟男性一樣，但是可以當後勤輔助。

不過，原PO最後說姊姊平常就很熱衷拳擊、重訓等運動，「肌肉量完全可以打爆肥宅我就是了QQ」。貼文一出，許多女網友也紛紛留言，「推！每個理由都很推（雖然我只打有氧拳擊）」、「我願意欸！如果不當兵，至少也要有個急救措施教學，或是簡易的戰爭期間講座之類的吧」、「我女，四個月我可以唷！我也是泡芙人QQ。反正服從白痴命令，又不是只有當兵會遇到。」

也有網友直嘆，「妳姐這種女生，全台灣不到10%啦」、「理想很豐滿，現實很骨感」、「我女，但我覺得，只是多很多女生進去幫忙掃地除草而已……現在當四個月的兵的，我就問有幾個有真正學到東西的」、「你姊這種，在台灣一萬個也不會有一個」、「沒進去過的都只是幻想，出來的連教召都不想再去，練身體去軍中根本本末倒置」、「個人是很懷疑四個月能有她說的這些效果」、「她有這心我很感動，但說到體能的男女差異，我想她有不小的誤解。」