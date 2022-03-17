手機鍵盤「打這2字」選字結果超歪　一票人實測羞喊：好不合理

▲一票安卓用戶實測成功。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著科技日新月異，絕大部分手機的鍵盤輸完詞彙後，都會自動跳出「建議字詞」，供用戶參考。不過近來就有一名使用安卓手機的網友注意到，打完「你從」2個字以後，竟會跳出意料之外的選字結果。貼文曝光後，不少網友也實測成功，紛紛直呼「我笑了」。

這名網友在PTT的joke板上，以「Google鍵盤打『你從』會出現乳房」為題發文，提到他最近發現，只要透過手機鍵盤輸入「你從」，就會跳出「乳房」的建議字詞，讓他感到新奇又有趣。不過他也補充，只有安卓手機，且使用Google鍵盤（Gboard）的注音輸入法，才會出現這種情況。

▲輸入「你從」以後會跳出「乳房」。（圖／記者曾筠淇翻攝）

貼文曝光後，大票網友紛紛測試並表示，「是誰選字選『你從乳房』一億次」、「真的欸」、「到底要怎麼發現」、「我也是，但是不管是乳房還是創業家都不合理啊」、「驗證無誤」、「到底是誰啦」、「真的欸，好酷」、「有趣，居然是真的」。不過也有些網友出現不同結果，「你從...我只出現哪裡」、「你從小心眼兒子彈性癖好」、「你從桃園新竹」。

記者實際使用安卓手機、Google鍵盤後，輸入「你從」，第一個建議字詞真的也是「乳房」，除此之外，還依序出現了「創業家」、「哪裡」、「何處」等。而輸入「你從」並點選「乳房」後，再不斷點選鍵盤的第一個建議字詞，則會出現「你從乳房的時候就可以...」，與多數網友測試結果相同。