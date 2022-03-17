沒被邀進「公司大群組」　5年老鳥QQ了！過來人爆炸：你超爽

▲待了5年，才發現公司有個LINE群組。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在同一間公司待了5年，照理來說應該是老鳥，但他卻意外發現，同事們有個在聊八卦、廢話的群組，全公司只有8個人沒被加入，自己就是那1/8，讓他不禁在PTT的Gossiping板上問卦，「發現自己不在公司Line群組？？？？？？」想問問這種心情該怎麼調適？結果貼文一出，其他人一面倒讚爆了。

這位網友文中表示，他意外發現公司有LINE群，「他們會在裡面聊八卦廢話等，公司人數50人，群組有42人……」這似乎讓他有點錯愕，「在公司五年了，今天才知道，該怎麼調適呢？」

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▲原PO詢問，如何調適沒有被加進群組的心情。（示意圖／記者曾筠淇攝）

看到原PO的情況，不少網友在底下秒讚，「這樣不是很好嗎？不用看到主管」、「你剛工作嗎？這種超爽的好嗎」、「可喜可賀，遠離是非」、「還不賴啊！置身事外，下班就不認識了」、「這種就情勒群組而已」、「你沒被職場荼毒過？這樣才好，輕鬆到爆」、「還沒加入失落，加入了就變專屬菜鳥打工仔，自己想想。」

更多人還直勸不要想不開，「超棒的好嗎？不用下班後還要應酬同事」、「身在福中不知福」、「不要在公司群組比較好」、「都5年了還不在群組，表示那個群根本不重要」、「能不加就不要加，相信我」、「你還太嫩才想入群組」、「這種大群不加也罷，哪會有什麼八卦敢在那聊」、「現在應該都是想辦法偷偷退公司的群吧」、「傻傻的，不用在那邊假惺惺融入圈子。」

還有過來人似乎很有經驗，言語間充滿怨氣，「主管po冷笑話還要回應，你知道多尷尬嗎」、「超爽的，有些老闆主管超愛用@你」、「你要開心，不用被客套和情緒勒索還有隱形加班」、「前幾天才被主管踢出群組，內心只有『爽』」、「很好啊！不然一堆人在裡面@問問題」、「這種大群，老闆講一句話，下面一堆OK就煩了。」