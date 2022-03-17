他怨同居後「女友行為變小孩」　詳列3點反遭網嗆：關你屁事

▲有網友表示跟女友同居後，發現她的行為變得很像小孩，上網詢問大家該怎麼辦。示意圖，非當事人。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

有不少情侶會在婚前同居，了解對方的生活習慣，以免婚後才發現對方有自己受不了的點。一名網友就在PTT抱怨，跟女友同居後發現她的很多行為都變得像小孩一樣，溝通很多次都無效，詢問大家該怎麼辦，但網友看到原PO列舉的3個實例，表示這明明很正常，更嗆他「關你屁事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在PTT男女板（Boy-Girl）發文，表示同居後女友有很多行為都像小孩一樣，要人提醒才會去做，例如化妝桌很亂，需要人多次提醒才會收拾；家中資源回收桶滿了卻不包起來，而是繼續向上疊，碰一下就會倒；在工作上或是與家人遇到問題只會逃避、搞消失，並指出她先前曾簽了一份工作約卻未履行，導致違約賠錢。原PO表示已經跟女友溝通多次卻無效，想詢問大家有沒有什麼好的溝通方式。

貼文卻讓不少網友表示這很正常，只是生活習慣不同罷了，「聽起來就你們乾淨程度不一樣而已」、「同居後男友控制慾很強而且而自以為是怎麼辦」、「1和3都是甘你屁事」、「連我沒交過女朋友的人都覺得很正常ㄝ」、「生活習慣 價值觀不同 分手剛好啊」、「回收桶滿了你不會幫忙倒嗎」、「她幼稚，你有控制狂，剛好天生一對」。

不過也有網友持不同看法，表示真的沒辦法接受生活習慣差的人，工作違約也很嚴重，如果女友的想法是「繳錢了事」那就沒救了，「工作放鳥擺爛這種很明顯是人品有問題」、「她不是同居後行為才像小孩，是一直都是這種不負責任的人」、「第3點很扯，是個沒有責任心的人，光這點就該分手」、「原來台灣大多數人以為這普通，真的奇文共賞」、「想找結婚對象的話，過來人勸你逃」。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

婚後生活習慣「忍無可忍」 人妻籲：婚前一定要同居半年以上

以為男人都會？聚會喝多睡女同事家 他起床對洗手台做這事「被罵噁心」

小7最新集點商品遭爆「4年前庫存漲價賣」 業者：廠商誤用包材