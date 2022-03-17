《初擁》工作人員不忍了「還原拍片現場」：爬上爬下全靠一條繩索

記者施怡妏／綜合報導

台劇《初擁》劇組11日在神仙谷取景，發生黃姓攝影師及王姓收音師墜谷意外，急救送醫宣告不治，主演炎亞綸也為此宣布罷工，要求製作方解決問題。有位劇組人員還原現場，場地非常濕滑、高低落差大，至少有10名人員滑倒，工作人員手持10公斤的器材爬上爬下，身上的裝備只有朔溪鞋，「沒有其他安全措施」。

該名工作人員在PTT發文，還原當天拍攝現場，地面高地落差起伏很大，有許多落腳點，而且地面非常濕滑，「抓地力非常差」，至少有10位人員滑倒，還有人滑落到上下落差1.5-2公尺的地方，而工作人員身上的裝備只有朔溪鞋，其餘的安全帽、安全扣環、安全繩等等都沒有，「即使穿了溯溪鞋仍然相當容易打滑」。

他透露，工作人員需要爬上爬下拍攝，過程中只有現場釘好的安全扣環跟安全繩可以抓，「沒有任何保護措施」，且劇組人員還得手持10公斤的器材行動。他強調，「過程中我們的安全措施，就是旁邊有四位公司請的救難隊成員在現場，沒有配備溯溪鞋以外的任何設備」。

他指出，這次出事故的2名工作人員，就是滑倒後從高度落差20公尺左右的地方墜崖，高度落差約6-7層樓高。最後，他感慨指出，歐美國家、香港拍攝現場都會有專業的人員評估，確定安全之後才開工，「而台灣目前所擁有的就只有這樣，我不敢說所有的製作方都是如此，但恐怕大多數是」。

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他希望經過此事件之後，業內人士的安全可以被重視，「我們過去選擇身在這個圈子卻沒有發聲的時候，所有人都是共犯，但只願這次的悲劇能夠讓勞資雙方都出來檢討，能夠讓未來的業內人士越來越安全」。

據了解，這次發生意外的是劇組38歲黃姓攝影師與34歲王姓助理，黃姓攝影師才華洋溢，不少曾和他合作過的夥伴都在臉書發表哀悼。2人被打撈上岸時，均已無呼吸心跳，送醫時發現頭部多處大面積撕裂傷、手腕變形，推測可能是頭部撞擊致命。

▼《初擁》劇組在神仙谷取景發生意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）