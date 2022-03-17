神人仿指揮中心製「停電案例圖卡」：可以領9萬嗎？　鄉民笑喊有才

▲原PO仿指揮中心的圖，製作「停電確定案例」。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

303全台大停電之後，各縣市突發性停電、跳電狀況頻傳，經濟部長王美花宣稱，因為台灣有許多小動物觸電造成短路，掀起網路上不少質疑聲浪，就有網友仿指揮中心新冠疫情新增個案的模板，製作一張「今日停電確定案例」，詳列缺電造成、機械故障，以及動物造成、人類造成，超酸內容引起網友討論。

原PO在PTT回覆「以後停電會不會出現粗暴製圖？」的貼文，曬出自己製作的「今日停電確定案例」，「手癢偷一下指揮中心的格式，這樣應該比較清楚明瞭，這才是大家習慣的圖表，請問我這樣可以領9萬嗎？」

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貼文一出，底下網友紛紛大讚太有才能，「有抓到CDC的精髓，大家想知道的都不寫，專寫毫無關係的部分」、「格式簡明大方，鳥鳥可愛，人類應改成基層，長官才會開心」、「明天到經濟部上班」、「你根本原作者吧」、「太粗暴了」、「那記者會由誰召開較適合呢？」

▲眾人笑翻直呼「太有才了！」（圖／翻攝自PTT）

事實上，先前就有網友分享「停電理由產生器」調侃台電不斷出包，「為了讓台電不怕找不到藉口，我們先幫他們想好」。「停電理由產生器」樣貌形同吃角子老虎機，需拉下右側的拉桿啟動，第一格是地點，第二格是停電原因，第三格則是停電影響。例如「新店環河路因變電所戶外開關遭鳥擊造成停電連政府大樓也一片黑漆漆」、「澎湖縣由於線路故障傳出上午10點2分左右停電。」。

該網址被分享到PTT上，鄉民們直呼「台電就需要這樣的人才」，「沒想到這古董還能拿出來用」、「建議理由可以更多專有名詞」、「坐等台電內部人員測試」、「理由沒有缺電，果真硬派寫實」、「不用每次掰劇情了」、「你比9萬強多了，明天開始上班」。

▼「停電理由產生器」樣貌如同吃角子老虎機。（圖／翻攝自停電理由產生器網站）

