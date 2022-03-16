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開箱北藝3劇院！參觀回路「到夜市消費才免費」　試營運6天「椅子已破損」

▲台北表演藝術中心外觀。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北表演藝術中心。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北表演藝術中心（北藝）於3月11日試營運至5月，並在6月進行優化，7月開箱揭開序幕，8月6日正式營運。北藝共有3座劇院，分別為球劇場、藍盒子和大劇院，其中有一道參觀回路提供民眾欣賞舞台後方景象，堪稱北藝最大特點，預計未來將要收費，例如去士林夜市消費才可免費入場。

剖開「圓形蛋」內部　簡約「北藝藍」搭配獨立包廂

北藝中心為台北市長柯文哲任內最後一個重大建設，從台北捷運士林站出發，約步行2分鐘即可抵達，交通相當便利，加上旁邊就是士林夜市，被柯市府視為拯救士林夜市商機的一根救命稻草。北藝於3月11日分別試營運3個場館，5、6月進行修整優化，7月由明華園演出開箱戲，暫定在柯文哲生日當天8月6日舉辦開幕典禮。

▲台北表演藝術中心內部設施，球形劇院。（圖／記者林敬旻攝）

▲球劇場。（圖／記者林敬旻攝，下同）

北藝總共由3個劇院組成，分別為「大劇院」、「球劇場」和「藍盒子」，可容納人數為1500、800和500人，由於北藝外觀球體造型特殊，使「球劇場」成為民眾最好奇的空間。

球劇場以「北藝藍」為主要顏色，椅子特別設計了單柱式「圓形蛋椅」，充滿弧度的座椅造型與球型空間相呼應，倘若覺得椅子窄小，「圓形蛋椅」設有隱藏機關，只要往前滑動，就可以放大乘坐空間。

▲台北表演藝術中心內部設施，球形劇院。（圖／記者林敬旻攝）

此外，球劇場還有多處包廂空間，一個包廂約有9個座位，適合與朋友、家人一同欣賞表演，或是不想被陌生人打擾的民眾；不過包廂並非完全封閉式的空間，後方仍有一條小走道，方便大家庭的民眾到隔壁包廂交流。

「大劇院」為3個劇場中座位最多的空間，前排座位擁有升降功能，視表演團體需求進行調整。依照北藝規劃，目前大劇院正在進行試營運，並開放表演團隊進駐。

▲台北表演藝術中心內部設施，大劇院。（圖／記者林敬旻攝）

▲大劇院。（圖／記者林敬旻攝）

「藍盒子」則較偏向實驗性質，座位安排靈活，不過前後排座位高度相同，個子嬌小者的視角恐會受到前排觀眾限制；而該劇場的地板可以自由拆卸，提供表演團體設置升降機關，且藍盒子的表演舞台也可更動，直接與「大劇院」做連結，台北市副市長蔡炳坤直言，兩座劇場的舞台共用的話，可以變成「超級大劇院」，並且容納2300名觀眾。

▲台北表演藝術中心內部設施，藍盒子劇場。（圖／記者林敬旻攝）

▲藍盒子與大劇院的舞台可互相連通。（圖／記者林敬旻攝）

北藝最大亮點「參觀回路」　揭開舞台布幕後空間

除了3座劇場之外，北藝還有一條「參觀回路」，屬於獨立參觀通道，可於1樓大廳搭乘橘色手扶梯到達各個劇場，進入後可陸續經過大劇院後舞台、藍盒子頂棚等區域，如果當時正在進行表演，可透過此回路看到機械設備、舞台升降過程，並沿著迴廊爬到屋頂欣賞空中花園。

搭乘「參觀回路」中途還會經過位在7樓的ACME餐廳，一面採特殊玻璃設計，可遠眺士林美景，另一側高處則有一塊獨立座位區，不開放一般民眾使用，而是提供給舞台表演者休息、飲食，幸運的民眾可在此處近距離見到演出者。

▲台北表演藝術中心內部設施，餐廳。（圖／記者林敬旻攝）

▲北藝7樓咖啡廳，右側可自由進出欣賞士林美景，左側上方的座位區則保留給表演者，幸運的民眾可於用餐過程中看到表演者。（圖／記者林敬旻攝）

不過，北市府原先表示「參觀回路」為免費，但北藝執行長王孟超說明，此處將規劃收費，但也有多種方法可以免費，例如民眾有購買表演票券、到士林夜市消費等，就可以折抵「參觀回路」的費用，但目前仍在規劃階段，待正式營運才會公布細節。

由於北市府希望北藝、士林夜市能雙向結合，因此除了到士林夜市消費可折抵「參觀回路」費用外，只要到北藝購票欣賞表演，也可以到有合作的士林夜市攤販折抵消費，折抵費用由台北市市場處補助，希望能將此效益擴大。

台北市副市長蔡炳坤指出，目前北市府正在跨局處會議討論，由於需要投入經費，希望公私協力，讓響應的攤商負擔一部分、市府也補助一部分促成此事，希望開幕即可推出，等於是「開幕大優惠」。

▲台北表演藝術中心內部手扶梯。（圖／記者林敬旻攝）

▲「參觀回路」入口手扶梯。（圖／記者林敬旻攝）

北藝試營運不到一週「椅子破損」　身障者難體驗「參觀回路」、廁所標示難分辨

北藝中心於3月11日試營運，當天上午還迎來士林街福德宮「福德正神」、慈諴宮「媽祖」、神農宮「神農大帝與福德正神」、芝山岩惠濟宮「開漳聖王」等宮廟主神，車隊相當浩蕩，台北市長柯文哲也於當天晚上到「球劇場」觀看演出，可說此處受到北市府高度重視。

但《東森新媒體ETtoday》記者於16日抵達北藝，發現距離試營運首日僅5天時間，大劇院的許多椅子已經破損，包括扶手、座椅都有刮傷，刮傷原因尚不明；據了解該座椅為義大利製造，未來得送回原廠修補，然而北藝未正式開幕就出現座椅皮革破損，恐怕未來修補經費相當可觀。

▲▼台北表演藝術中心未正式開幕前，已有劇場座椅損毀。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北表演藝術中心未正式開幕前，已有劇場座椅損毀。（圖／記者陳家豪攝）

此外，部分「參觀回路」得搭乘手扶梯，雖然有電梯可以到達咖啡廳、劇場等地，但若未搭手扶梯，將無法完整體驗到「參觀回路」，對行動不方便的民眾來說較為遺憾；加上大劇院側邊的樓梯坡度較陡，一旁無扶手輔助，年長者上下樓梯會有些吃力。

而北藝採比較創新的「指標系統設計」，包括大劇院、球劇場和藍盒子的指引盡量以圖像代替文字，為擺脫性別框架，並沒有使用一般公廁常見的裙子、高跟鞋、鬍子等圖像，改以2名小人物「長方形」、「葫蘆形狀」代替男生與女生，但恐讓人看不懂，造成找不到廁所等情形。

▼北藝廁所、餐廳與手扶梯標誌。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北表演藝術中心內部設施，廁所、餐廳告示牌。（圖／記者林敬旻攝）

▼台北市副市長蔡炳坤（右）、北藝執行長王孟超（左）。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長蔡炳坤導覽台北表演藝術中心。（圖／記者林敬旻攝）

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