挪用「重置基金」釀新埔站電扶梯意外？　柯文哲批：一定假的！

▲北捷新埔站電扶梯異常。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站於11日發生電扶梯異常，造成約30名旅客從上行電梯往下滑，1人腳踝扭傷。台北市議員簡舒培、李建昌16日質疑，新埔站電扶梯在2016年就該淘汰，卻沿用至今近6年，質疑是因為北市調用「捷運重置基金」導致意外發生。對此，台北市長柯文哲直言，「這一定知道，假的。」

針對北捷新埔站11日發生電扶梯異常事故，簡舒培16日於臉書表示，該電扶梯建置於2000年，依據行政院公布財物分類標準，電扶梯使用年限為16年，代表新埔站電扶梯於2016年就該汰換，卻沿用至今近6年；然而北捷說明此次事故發生原因為「電扶梯齒輪箱外齒盤軸向位移」，但2年前才花費16萬更換齒輪箱，「問題真的出在齒輪箱嗎？」

▲處電扶梯釀30人慘摔意外後關閉至今。（圖／記者袁茵攝）

簡舒培質疑，捷運局設有「捷運重置基金」做捷運設施的汰換，進行捷運各路線設施、設備、土建重置，以及相關業務費用，今年度也編列了9億多，可以視為捷運的「救命錢」，但歷任台北市長中，柯文哲是調用「捷運重置基金」金額最高的市長，可以隨意調用基金「挖東牆補西牆」，但對於和民眾生命安全相關、已逾使用年限的捷運電扶梯設備，卻要市民冒著生命危險繼續使用？

李建昌也表示，早在2019年板橋線新埔站財產編號3080103-10-G0007就曾申請重置基金，要更換高運量電扶梯系統的手扶梯，結果遭到拒絕，如今電扶梯還真的出事，「當時柯文哲洋洋得意左手向右手借錢沒問題，挪用重置基金作為他用，還說這樣可以幫市府省下借款的利息錢，也不會對市政造成，現在問題出來了！」

李建昌批評，柯文哲雖已把凹重置基金的錢還給基金，然而過去提報該修繕替換，為了省錢暫不替換的卻沒換，查看2019年重置基金重要零組件不同意項目一覽表，當時申請906台手扶梯，其中有392台手扶梯至今已逾使用年限，過去捷運公司總是說，使用年限只是參考，能修就修都還堪用，但現在每年即便編列上千萬維修，還是出現公安問題。

針對議員質疑捷運重置基金被調用影響捷運維修，柯文哲16日於記者會回應，「這一定知道，假的，不用業障重就知道假的，我們怎麼可能因為重置基金影響這個？」將請台北市秘書長陳志銘將帳目拿出來，「這樣比較簡單，不要牽拖，奇奇怪怪！」

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）