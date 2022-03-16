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內政部怨大彎北段「特赦代金」太低　柯文哲：不然花敬群直說多少錢

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲「特赦」大直大彎北段的1678戶違建，住戶只需繳納「每坪5.21萬」的代金，但2年過去了，內政部營建署才指當地行情每坪市價破百萬，變更代金僅交5.2萬，明顯偏低不合理。對此，柯文哲16日砲轟內政部次長花敬群，你管這業務多久了？要是對數字不滿意，兩年前就應該跟北市反映，不然就直說要多少錢，這是不負責任的行為。

▲台北市長柯文哲16日下午召開記者會。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲台北市長柯文哲16日下午召開記者會。（圖／翻攝自ETtoday直播）

柯文哲16日下午召開記者會，針對大彎北段爭議表示，大彎北段違反土地分區管制的住宅1678戶，這是20年時間累計出來的，這顯然是市政府有一定程度怠惰，但他上任時問題已存在，所以中山區計畫通盤檢討裡，將此問題納入處理。

柯文哲說，納入計畫後，收到95件陳情、開了3次專案小組會議、3次委員會，最後經過民代、地方人士討論後，訂出一個公式，送到內政部2年多了。

柯文哲話鋒一轉，直接點名花敬群批評，你不是今天才上任，管這業務多久了？要是對數字不滿意，兩年前就應該跟北市反映，不然就直說要多少錢，但不能拖了兩年多不處理，如今卻突然說數字太低；這數字是經過多少委員會才出來，才送內政部，你不能兩年多以後突然說不滿意價錢，這是不負責任的行為。

柯文哲強調，不管是大巨蛋、社子島、大彎北段，不要犧牲人民的權利，該做的趕快去做。

對於北市府有無要跟內政部討論代金問題？柯文哲回應，北市府資料送進內政部一定有寫公式，這是市政府、業者、都審委員會妥協討論而成，如果不滿意，2年前就該講。

▲大彎北段代金公式邏輯及修正歷程。（圖／北市府提供）

▲大彎北段代金公式邏輯及修正歷程。（圖／北市府提供）

北市都發局長黃一平在記者會上則指，大彎北之前是商業或娛樂使用為多，不允許做住宅，但經過了解及地方溝通後，發現這區域存在10幾年商業區能不能做住宅區使用的議題。在台北市，其實商業使用跟住宅使用是以混合的居住使用來作條件的比較多，所以經通盤討論，2020年就提送如今的版本到內政部審議。

談及大彎北代金公式，黃一平說，大彎北因為要做住宅使用，要考量開發住宅人口移入的時候，人口數帶動周遭公共地區土地面積夠不夠、衝擊量多少，在減緩環境成本跟使用者付費的原則下，以引入人口的計算公式，來計算所需開放型的公共設施用地土地價值換算回饋代金。

黃一平又指，大彎北違建是10幾年的歷史共業，北市在計算公式時，認為不該僅由民眾負擔，政府也得負擔，因此就有一個分攤的權重比例。另外要鼓勵、輔導在地居民環境登載能夠納入管理，所以加入輔導機制，所以有時效獎勵的「折數」，這公式2020年就報給內政部審議。

大彎北段所指為台北市大直一帶，由明水路、敬業路、樂群路組成的39.5公頃區域，該區域在都市計畫是劃為「商業及娛樂區」，依法不得做住宅使用。但該區長期存在「商業宅」的怪異情況，成為「全國最大的違規使用住宅區」。

為了解決爭議，台北市長柯文哲拍板「特赦」，決議朝就地合法方向進行，原先北市是以協助違規的1678戶為主，不含空地，回饋代金採分年繳納，參數從0.7到0.8，如果拖最久5年內繳納，適用申請時程參數0.8，大約一坪需繳6.95萬元。

不過後來召開中山區通檢案及說明會，多名地主建議敬業二路以西範圍空地納入通檢；經都委會審議通過後，修訂放寬大彎北段全區住宅使用規定含空地及調整簡化回饋金參數，一律調降到0.6，約一坪5.21萬元，且5年內都能申請。

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