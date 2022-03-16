民眾黨桃園市長初選4月15日全民調　政黨對比85％

▲民眾黨發言人徐千晴。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨積極搶進桃園市，黨內初選由秘書長謝立功對戰不分區立委賴香伶。16日黨中央委員會通過桃園市長選舉第二次黨內協調的結論，發言人徐千晴表示，桃園市長選舉黨內初選的全民調預計在4月15日至17日舉行，包含與藍綠兩黨潛在候選人做政黨對比85%、黨內互比20%，預計4月18日公布結果。

民眾黨桃園市長初選在今年2月16日舉行第一次黨內協調，由中央委員林富男、不分區立委蔡壁如、邱臣遠，邀請擬參選人謝立功、賴香伶進行協商，當時決議全民調佔黨內初選7成，黨員投票佔3成，台灣民眾黨並已經在3月6、7日完成黨員投票的作業。

徐千晴表示，台灣民眾黨於昨日舉行桃園市長選舉的第二次黨內協調，並於中央委員會通過，針對桃園市長選舉黨內初選的全民調。全民調決議指定兩家民意調查公司進行，參選人將於3月18日前，各自指定的民調公司提供給秘書處。若兩人推薦名單相同，第二家由協調委員共同指定。

徐千晴說，中央委員會決議在4月15日至 17 日進行全民調。民意調查方式由「政黨對比」及「黨內互比」組成，兩者比例由報名參選人於3月18日前共同決定。民意調查相關費用由報名參選人各自分攤50％費用。4月18日正式公布黨內初選的結果。