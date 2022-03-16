變電所到2029年才能供電！柯文哲向台電提3要求　再酸蔡政府缺電定義

▲台北市長柯文哲 。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

近期電力議題備受關注，台北市長柯文哲日前透露，台北市東區門戶計畫遭限電，但台電公司認為，是因為松湖超高壓變電所未通過許可導致，並呼籲北市府支持興建。柯文哲16日親自召開記者會回擊，並質疑蔡政府對缺電的定義為何，且變電所並非馬上能蓋好，盼台電說明清楚，而非打口水戰。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊16日親自召開記者會，說明大彎北段代金、北市府宴請中資企業，以及台電電能供應等議題。過去為港湖區議員的黃珊珊說明，台北市限電叫「現在進行式」，目前台電在東區門戶計畫相關區域中，共有21處無法核供電力，但後面還有11件尚未送件，台電聲稱不缺電，顯然是對台北市狀況不清楚。

▲台北東區重要用戶無法或有條件核供案件。（圖／北市府提供）

黃珊珊表示，台電說東區門戶計畫限電問題是因松湖變電所、玉成變電所未興建，但缺電是現在進行式，如果要興建變電所，至少要到2029年才能供電，呼籲台電不要迴避問題，把缺電狀況推給2處變電所。

黃珊珊也提及，台電曾經4次提出松湖變電所的都市審議，每次都是民意強烈抗議，所以無法進行實質討論，台電沒有做好完整溝通程序，4次都委會成為民眾陳情抗議場合，且北市府並沒有任何延宕，顯然溝通不足。

黃珊珊也提出3項要求，第一是台電公司若要蓋變電所，得盡量縮短興建期程、供電期程，或是提供替代方案，依照台電2021年提供的興建期程，要到2029年才能加入電網供電，「我們認為台電不是很著急，倘若真的著急，那應該積極做興建程序跟民眾溝通。」

黃珊珊指出，第二是前述變電所沒完成前，建議台電必須提供大型建設電力替代方案，因為台北市大型投資開發案跟公共建設用電需求迫在眉前，這與2處變電所沒直接關係；最後，希望台電說清楚講明白，未來電力核供的不確定性，或是能提供的電力，而不是每天打口水戰。

柯文哲則酸說，「停電不是缺電，限電也不是缺電，那請問蔡政府對於缺電的定義是什麼？」現在台北市有21件案件發建照，但是卻被限電，未來還有11件得解決，台電怪給變電所，「但變電所是明天就蓋好了嗎？這已經是21＋11了，還陸續在增加，這些問題怎麼解決？不要再口水戰了，到底怎麼解決要拿出來講，這才是老百姓要聽的。」