高鐵清明連假「再加開25班車」3／18開賣！每班都有3節↑自由座

▲高鐵清明連假再加開車次。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司自4月1日（五）至4月6日（三）規劃為期6天的清明疏運，由於旅客預購車票狀況踴躍，經檢視運能調度情形後，決定再加開25班次列車（南下15班、北上10班），加開車次列車將自3/18（五）凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，歡迎旅客多加利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早訂位、購票，以節省寶貴時間，屆時即可輕鬆進站搭車。

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高鐵公司指出，2022年清明疏運期間共加開158班次列車（南下74班、北上84班），總計6天提供1,026班次列車的旅運服務，以服務旅客清明返鄉掃墓及假期出遊。各車次列車並依旅運需求提供3至5節自由座車廂，以服務連假期間大量旅客。

依照政府最新防疫規定，目前旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下可開放飲食，惟飲食完畢後，仍須佩戴口罩；高鐵列車上亦提供推車販售（含高鐵便當）、自動販賣機服務，商務車廂則提供熱飲及點心服務。

旅客需留意保持社交距離，飲食期間不交談，飲食完畢並請立即戴上口罩，以維護自身及其他旅客的健康安全。更多台灣高鐵最新防疫措施，請上企業網站「嚴重特殊傳染性肺炎〈COVID-19〉防疫專區」查詢。

高鐵公司提醒，旅客進出車站及乘車時，確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應佩戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程佩戴口罩，敬請旅客配合並遵守相關規定。