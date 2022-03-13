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搭高鐵免費住五星飯店！最夯慢活火車「藍皮解憂號」玩遍秘境車站

▲▼高鐵假期。（圖／高鐵）

▲高鐵假期最低可免費入住五星飯店。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

為刺激國旅市場，台灣高鐵公司與全台21家飯店合作，推出「搭高鐵，送住宿」高鐵假期2日自由行超值優惠專案，4/15前購買高鐵車票搭配專案飯店，住宿0元起。以左營出發兩人同行為例，入住台北君品酒店或喜來登大飯店，每人只要2,980元起，等於免費入住五星級飯店。

高鐵公司表示，合作飯店涵蓋台北、台中、雲林、台南、高雄、屏東，包括喜來登、君品、晶華、君悅及墾丁福華等五星級飯店，現在購買每房再贈yoxi 計程車乘車金最高615元。

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針對喜愛「高速．慢活」旅遊體驗的旅客，高鐵推出高鐵假期「藍皮解憂號」豐富行，精選5條熱門路線，內容包括高鐵來回車票、藍皮解憂號乘車手環與紀念車票，午餐及人員導覽都已安排，還加贈紀念禮品。

▲▼高鐵假期。（圖／高鐵）

▲▼高鐵假期藍皮解憂號。（圖／高鐵）

▲▼高鐵假期。（圖／高鐵）

旅客抵達高鐵左營站後，先搭乘專車前往枋寮，再轉乘「藍皮解憂號觀光列車」旅客可一路走訪多良、太麻里等秘境車站，或選擇南迴藝術季及金崙部落導讀等忘憂療癒行程，透過搗小米活動體驗原住民的文化記憶。

高鐵公司表示，「搭高鐵．送住宿」優惠專案，透過高鐵假期網站及13家高鐵特約旅行社販售，產品內容均包括高鐵來回車票及一晚精選飯店住宿，即日起至4/15止購買，並於5/31前入住指定飯店，住宿費0元起。

以兩人同行為例，從台北出發入住高雄鈞怡大飯店，或高雄出發入住台北君品酒店，通通只要每人2,980元起。高雄出發入住台北五星級的晶華酒店、君悅酒店，每人也只要3,300元起。

▲▼高鐵假期。（圖／高鐵）

▲▼高鐵假期與全台多家飯店合作。（圖／高鐵）

▲▼高鐵假期。（圖／高鐵）

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