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4／15前買國旅聯票「加購高鐵票打75折」　露營、浮潛、SUP都能玩

▲▼高鐵國旅聯票限時優惠。（圖／高鐵）

▲高鐵國旅聯票限時優惠。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵歡慶「國旅聯票」推出滿一周年，購買「國旅聯票」指定產品即享加購高鐵車票75折起的限時超值優惠，優惠期限只到4/15止，車票適用出發日期自3/15至4/30止。

高鐵公司表示，「國旅聯票」內含高鐵車票及精選數百項旅遊產品，包含最受歡迎的各種：熱門體驗、景點門票、交通接駁、特色遊程，旅客可依照個人喜好自由搭配，旅客可透過Klook、KKday、易遊網、ibon四個合作平台購買。

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高鐵公司表示，針對喜歡嘗鮮的旅客，特別推薦「阿里山逐鹿傳說梅花鹿園體驗」行程，深入了解鄒族逐鹿圍獵的歷史文化，體驗原住民族獨特的射箭技巧。

▲▼高鐵國旅聯票限時優惠。（圖／高鐵）

▲▼高鐵國旅聯票包括各種遊程。（圖／高鐵）

▲▼高鐵國旅聯票限時優惠。（圖／高鐵）

針對喜歡享受水上活動的旅客，台灣高鐵「國旅聯票」也規劃有「墾丁獨木舟＆浮潛體驗」行程，由專業教練教學並帶領出海。

以「高鐵台北-嘉義來回車票」+「阿里山逐鹿傳說梅花鹿園體驗」行程為例，購買高鐵「國旅聯票」相較於分開購買車票及門票，共可省下540元；若以「高鐵台北-左營來回車票」+「墾丁獨木舟＆浮潛體驗」行程為例，購買高鐵「國旅聯票」相較於分開購買車票及體驗行程，共可省下750元。

高鐵公司表示，近年最夯的「包套式露營」、「SUP立槳、浮潛」等水上體驗活動；熱門搶手的「桃園 Xpark 都會型水生公園」、「P. LEAGUE+職業籃球賽」及各大主題樂園門票，均適用本次優惠資格，現在下單還可享點數加碼贈、飯店抵用金等各平台提供的額外優惠。

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