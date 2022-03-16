高鐵購票APP新功能！「動口免動手」就能訂　敬老學生票也適用

▲高鐵購票APP可利用語音訂票。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

訂購高鐵車票可利用台灣高鐵公司行動購票App「T Express」，高鐵表示，T Express即日起新增智慧語音訂票服務，旅客可直接使用中文語音或輸入文字提出訂票需求，訂票只要動口不用動手。

高鐵公司說明，欲使用「T Express」智慧語音訂票服務的旅客，敬請更新「T Express」版本至6.30以上，並啟用手機之生物辨識或解鎖功能，及麥克風與喇叭使用權限，同時完成訂票身分證字號、會員帳號等個人資料設定。

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若需預訂敬老或愛心票者，亦請預先完成常用乘客名單設定，以利系統直接帶入相關資訊並完成訂位。

▲▼高鐵購票APP新功能上線。（圖／高鐵）

旅客目前可預訂之車票種類僅適用於「一般訂票」中可銷售的車票，如全票（含早鳥優惠）、孩童、敬老、愛心及大學生優惠，如欲訂購信用卡優惠產品或查閱服務資訊，仍需使用「T Express」既有觸控介面查詢。

台灣高鐵「T Express」行動購票App下載量已超過1100萬次，2021年透過「T Express」訂購車票數亦超過4000萬張，全年持手機票證進站搭車的旅客更超過1200萬人次。