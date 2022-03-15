到底幫不幫俄羅斯？　美前官員曝北京出手「最高指導原則」

▲普丁與習近平在2022北京冬奧開幕前會面。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國官員爆料，俄羅斯侵略烏克蘭後，已向中國要求軍援，而北京究竟是否出手相挺，引發國際關注。前美國國務院制裁事務副協調員、哥倫比亞大學研究員涅夫（Richard Nephew）認為，中國決定是否幫助俄羅斯、應對西方制裁衝擊，最高指導原則應是「追求自身利益」。

涅夫14日在CNBC節目上表示，北京確實有能力向莫斯科提供「某種程度」的支持，但也意識到，被認為可能破壞歐美制裁行動，恐怕為中國帶來不良影響，因此將會認真看待此事，「中國人總會考量國家利益，而且他們在歐洲及美國做生意，仍將獲得巨大利益。」

涅夫認為，若華府強硬要求北京不要支持俄羅斯，「不太可能出現奇蹟」，但中國「甚至會把這些沮喪及憤怒擱置一旁，確保他們的利益被考慮進去。」

智庫「卡內基莫斯科中心」俄羅斯研究主席加布耶夫（Alexander Gabuev）認為，中國將「嚴格遵守」歐美制裁，同時在制裁範圍外「盡一切可能」支援俄羅斯。例如，等待戰爭局勢穩定，立刻抓緊機會，低價採購俄羅斯石油及天然氣，「不會正式違反歐美制裁，但將成為莫斯科政權的重要生命線。」

俄羅斯2月24日攻打烏克蘭至今，北京一直拒絕以「入侵」形容此舉，堅持與烏俄保持正常貿易往來，不願加入制裁行列。中國總理李克強上周表示，中國「深刻」關切烏克蘭危機，卻又警告制裁將傷害全球經濟成長。

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