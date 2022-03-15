陸兩周暴增1.5萬例確診！官方證實：已擴散28省「防控形勢嚴峻」

▲大陸疫情兩周內迅速擴散，已波及28省。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情快速擴散，兩周內已通報超過15000例感染，波及28個省份，大陸國家衛健委發言人米鋒15日下午表示，近期多地多點發生本土聚集性疫情，主要為奧密克戎（Omicron）變異株，傳播快、隱匿性強，3月以來疫情發生頻次明顯增加，感染人數快速增長，波及範圍不斷擴大，疫情防控難度加大，防控形勢嚴峻複雜。

米鋒指出，近期吉林、山東、上海、廣東、河北等疫情還在發展中，部分地區的疫情上升速度還較快，社會面傳播擴散和外溢風險比較高，各個地方正在加快風險人員篩查、轉移、隔離等工作。

米鋒提到，總體來說，當前本土聚集性疫情呈現出點多、面廣、頻發的特點，疫情防控形勢嚴峻複雜，疫情防控難度加大，目前各個疫情發生地應對處置工作正在有序有利推進，疫情整體仍處於可控狀態。

米鋒強調，國務院聯防聯控機制綜合組已經向吉林、廣東、山東、河北、雲南、黑龍江等派出了工作組，指導相關地區更加堅決果斷、科學精准落實防控措施，提高現場指揮效率，加快開展核酸篩查，摸清疫情本體穩住大局，推進流調隔離轉運，將風險人員排查管控應管儘管，盡快控制住局部的聚集性疫情，鞏固疫情防控成果。