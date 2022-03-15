25秒連射40枚砲彈超震撼！烏軍嗆「去了該去的地方」殲滅1.3萬俄軍

Бойова робота української реактивної артилерії. Бойова робота української реактивної артилерії. І повірте, все "лягло" куди треба. Бо поки у збройних силах рф шили парадну форму (хотіли пройтись Хрещатиком) та шапки-вушанки (щоб закидати наші позиції) і розкрадали "вторую армію міра" (велика вдячність Минобороны России), наші хлопці, знаючи про неадекватних російських сусідів, навчалися. #stoprussia 由 Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 發佈於 2022年3月14日 星期一

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總參謀部15日透過臉書發布一段25秒影片，依據畫面，黑夜中連續有至少40發砲彈發射升空。烏方更說，這些砲彈都「去了該去的地方」，且至今已殲滅1萬3500名俄軍。

▲烏克蘭軍方發布影片，短短25秒連射40枚砲彈。（圖／翻攝自臉書／Staff of the Armed Forces of Ukraine）

烏克蘭軍方並未透露這段影片的確切拍攝日期時間及地點，但透過臉書提到，當俄羅斯武裝部隊想要走在首都基輔赫雷夏蒂克街（Khreshchatyk）街頭、奪走據點陣地時，烏克蘭知道俄方弱點。

烏克蘭國家通訊社稍早引述軍方消息，烏軍自2月24日至3月15日期間，已殲滅1萬3500名俄軍、404輛坦克、1279輛裝甲戰車、81架飛機、95架直升機、9架作戰戰術無人機等。

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from... 由 Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 發佈於 2022年3月14日 星期一

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