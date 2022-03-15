課本變美了！「教科書設計展」免費看　美感升級提高學習動機

▲「OPEN BOOK 教科圖書設計展」即日起至4/15開跑，免費入場參觀。（圖／台灣設計研究院）

記者林育綾／台北報導

台灣第一個以教科書為主題的設計競賽「2021教科圖書設計獎」在今年2月底揭曉得獎名單後，今（3/15）日在台北松山文創園區舉行頒獎典禮與特展「OPEN BOOK 教科圖書設計展」。教科書的品質與美感提升，除了讓知識更好懂，也能提高學生的學習動機、興趣、美學素養，即日起至4/15免費入場參觀！

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▲展出「2021教科圖書設計獎」得獎作品，由推動美感教科書計畫與教育設計創新多年的「美感細胞」團隊策展。（圖／台灣設計研究院）

為了鼓勵教科書出版產業與設計人才踴躍投入，共同為教科書做設計，催生了「2021教科圖書設計獎」，由教育部指導、台灣設計研究院執行；如今舉行「OPEN BOOK 教科圖書設計展」展出得獎作品，由推動美感教科書計畫與教育設計創新多年的「美感細胞」團隊策展，以大眾學習記憶中具有共感的詞彙「OPEN BOOK」為主題，邀請民眾走入展場、翻開課本，重新看見這個時代孩子們的學習風景。

▲教科書品質與美感提升，是提升國民教育基準線的重要指標。（圖／台灣設計研究院）

台灣設計研究院提到，教科書品質與美感提升，是提升國民教育基準線的重要指標。近年來教育部國民及學前教育署（國教署）與民間單位、學校共同合作，透過108課綱（十二年國教新課綱）修訂、編採及設計專業人才培育等相關計畫，持續推動教科圖書品質的提升，提升學生學習動機及興趣，並涵育其美學素養及感受力。今年首度舉辦「教科圖書設計獎」，鼓勵教科圖書產業重視設計美感及使用體驗，期盼發掘更多優秀設計師或團隊加入創新行列。

▲▼從學習者的視角出發，開箱孩子書包裡的學習媒材，並透過使用數據的分析，看見各種學習的樣貌。（圖／台灣設計研究院）

展覽由「共感、看見、想像」三個層次，打開教科書設計的樣貌與想像。首先從學習者的視角出發，開箱孩子書包裡的學習媒材，並透過使用數據的分析，看見各種學習的樣貌。

接著透過 「教育調查」（Research）、「設計規劃」（Plan）、「設計執行」（Execution）、「檢查測試」（Check）的「RPEC」教育設計流程，呈現一本教科書的產製流程，帶領觀眾認識教科書設計的特殊性與必要性。

▲▼「OPEN BOOK 教科圖書設計展」。（圖／台灣設計研究院）



在展覽第二部分，則透過這次教科圖書設計獎共36件獲獎作品，一覽如何運用設計讓學習變有趣、讓學科知識更好懂。競賽以適用108課綱之國中小課本為設計標的，「封面設計類」廣邀全台設計師或團隊發想封面提案，國中／小組共選出21件作品獲獎，並由國小生另票選出5件「人氣獎」作品，都是設計師們對於未來教科書封面的大膽想像與精彩創意。

「學習設計類」徵集已上市或通過教育部審定之教科書產品，國中／小組共有10 件獲獎作品，包括康軒、翰林、南一書局等出版社的教科書在列，展覽中也提供深入解析，包括這些獲獎教科書的設計如何突破創新，達到更好的學習效果及體驗。

▲▼展覽也展示近年教育設計研究成果，從教育字體應用、通用色彩、紙材開本、眼動儀實驗、設計風格變遷等面向，看見未來教科書的更多可能。（圖／台灣設計研究院）

展覽也展示近年教育設計研究成果，從教育字體應用、通用色彩、紙材開本、眼動儀實驗、設計風格變遷等面向，看見未來教科書的更多可能。現場更展出近年台灣在體制內外推動「美感教科書」的成果，在多方專業的共同努力下，教科書從內容到形式持續優化的改變歷程。

▲▼「OPEN BOOK 教科圖書設計展」。（圖／台灣設計研究院）

此外，展覽特別規劃互動創作專區，邀請觀眾依循教育設計流程，發想主題企劃，並畫下自己的教科書設計稿，一同運用創意，想像未來的教科書或學習體驗設計。

▲▼展覽特別規劃互動創作專區，邀觀眾發想主題企劃，畫下自己的教科書設計稿。（圖／台灣設計研究院）

▲展覽特別規劃互動創作專區，邀觀眾發想主題企劃，畫下自己的教科書設計稿。（圖／台灣設計研究院）

「OPEN BOOK 教科圖書設計展」除了展出得獎作品，也是近年台灣教科書設計研究及創新成果的呈現，更是對教育設計、教育創新有興趣的朋友不容錯過的精彩展覽，展期自3月15日起至4月10日，在台北松山文創園區台灣設計館04展區免費參觀。

▲「OPEN BOOK 教科圖書設計展」在台北松山文創園區台灣設計館04展區展出，3月15日起至4月10日免費參觀。（圖／台灣設計研究院）

OPEN BOOK 教科圖書設計展

展覽期間：2022.03.15（二）– 2022.04.10（日），週一休館

開放時間：09:30 – 17:30（最後入場時間17:00）

展覽地點：台北松山文創園區 台灣設計館04展區

展覽票價：免費參觀