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台日共同研發設計「避難包」開箱！全台無印良品、小北百貨開賣

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記者林育綾／台北報導

你知道「避難包」怎麼準備嗎？台灣的防災知識仍屬專業性質，一般民眾還難以親近和理解，因此「台灣設計研究院」特別與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣11個團與日方顧問一起研究，針對火災、地震、水災⋯等開發出5個緊急避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。而無印良品即日起也在全台53間門市，同步上架推廣緊急避難包的概念；小北百貨與東海醫院設計工作室共同推出的避難包，12/11將在全台113個通路上架。

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

▲小北百貨與東海醫院設計工作室共同推出避難包。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

▲無印良品即日起也在全台53間門市，同步上架推廣緊急避難包的概念。（圖／記者林育綾攝）

日本神戶設計創意中心將設計導入防災議題，已深耕多年，不過副所長永田宏和指出，「防災」雖說是很重要的課題，但「不易傳達」一直都是揮之不去的問題。而設計便是用來克服問題，透過設計思維，導出手法及解決方案。

永田宏和認為，賦予很酷或可愛形象的視覺化作法，也能有助於傳達。透過更靈活的設計思考，突破框架為社會問題尋找解方，同時運用設計，讓艱深難懂的防災知識變得有魅力且易懂，這便是設計導入防災最大的價值所在。

此次由「台灣設計研究院」帶領台灣11個團隊、新北市政府、防災教育⋯等單位，與日方顧問一起研究及設計開發。團隊以體驗式防災知識學習為設想，開發出包含火災、地震、水災⋯等，共產出5個緊急避難包的知識推廣方案，以及8項體驗式防災教具。

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

▲此次由「台灣設計研究院」帶領台灣11個團隊、新北市政府、防災教育⋯等單位，與日方顧問一起研究及設計開發。（圖／記者林育綾攝）

5個緊急避難包，除了實體包款之外，透過設計的整理知識推廣，更是教育民眾防災知識的最佳利器。台灣無印良品與早起設計、水越設計，共同以收集緊急避難包的台灣經驗為開端，從台日防災研究，還有透過實際訪談，用影片喚起民眾對緊急避難包的共鳴。

無印良品即日起在全台53間門市，也同步上架推廣緊急避難包的概念、擴散防災教育，並提供防災摺頁與災害避難模擬，在無印良品官網提供網路下載。

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

▲▼無印良品即日起在全台53間門市，也同步上架推廣緊急避難包的概念、擴散防災教育。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

而小北百貨與東海醫院設計工作室共同推出的避難包，結合小北百貨販售的商品，搭配免費索取的防災概念手冊，將於今年12/11在全台113個通路上架販售，目前每個避難包售價499元，實際價格以通路為主。

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

▲小北百貨與東海醫院設計工作室共同推出的避難包，搭配免費索取的防災概念手冊，將於今年12月在全台113個通路販售。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

▲慈濟是政府授權培育「防災士」的單位之一，選選研和LAJOS更共同量身打造推出避難包與防災關懷串聯運動。（圖／記者林育綾攝）

另外「慈濟基金會」是全台最大的防災民間組織，也是政府授權培育「防災士」的單位之一，近年該基金會也以此為重點項目，期望由防災士推廣防災意識，進而降低災害。選選研和LAJOS更共同為慈濟基金會量身打造，推出避難包與防災關懷串聯運動，避難包收納輕巧又分類明瞭，讓人在危急時不會落下任何救命物品。防災關懷串聯運動則是用設計，協助防災士在推廣時能夠拉近彼此的情感連結。

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

▲▼選選研和LAJOS更共同為慈濟基金會量身打造，推出避難包與防災關懷串聯運動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

另外8項體驗式防災教具，則是由國內6家新銳設計團隊自發性的投入開發，包括dosomething studio、STUDIO COBY、Studio Shikai、一步工作室、三頁文有限公司、點睛設計有限公司，堪稱是台灣設計師們的首場「社會設計行動」。

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

▲▼8項體驗式防災教具，則是由國內6家新銳設計團隊自發性的投入開發。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

從去年底的論壇開始，參與的設計團隊有感於氣候變遷的挑戰，加上自身對於防災知識的貧乏，進而投入防災教具的參與。歷時近一年的學習、共創與分享，設計師們依照台灣常見的火災、水災、地震、溺水、急救為發想，透過「桌遊、疊疊樂、闖關體驗」等遊戲方式，讓民眾可以在遊戲中學習，未來更可以帶入校園。

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

▲▼透過「桌遊、疊疊樂、闖關體驗」等遊戲方式，讓民眾可以在遊戲中學習防災知識。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

台灣設計研究院選擇以「防災」作為社會設計進場的第一步，歷時近一年的跨國合作，以一連串的田野調查為基礎，集結國內設計師參考國際案例，一起為我國打造當地適宜的防災方案。

此次推出的「緊急避難包」除了與通路的合作之外，由設計師自發性開發的「防災教具」將媒合國內各防災教育推廣導入，號召更多單位的加入，讓防災的影響力擴大。期望透過設計的轉譯，為防災這個艱澀的議題注入新的契機，喚起社會對於防災的認知，也讓更多領域共同參與，真正落實「防災事，就是你我事」。

▲▼「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

▲「台灣設計研究院」與「日本神戶設計創意中心」跨國合作，帶領台灣團隊及多個單位與日本顧問研究開發避難包知識推廣方案、8項體驗式防災教具。（圖／記者林育綾攝）

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