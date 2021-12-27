到監獄休息！嘉義舊監青年旅店「角頭房」大改造　期間限定check-in

▲嘉義舊監獄大變身為「JAIL HOSTEL 舊監青年旅店」，還有「角頭體驗房」期間限定check-in。（圖／同心圓設計‧影像提供）

記者林育綾／嘉義報導

嘉義舊監獄大變身為「JAIL HOSTEL 舊監青年旅店」，在2021「台灣設計展」期間限定登場！策展團隊用旅館情境式的引導，打破原本監獄冰冷的形象，每間牢房也有不同主題展覽，像是角頭房、長住房，好拍又好玩，部分空間甚至開放讓民眾可以如假似真的check-in，選擇在某個監禁房中休息30分鐘，體驗一場充滿創意的沈浸式觀展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼觀眾可以如假似真的check-in。（圖／記者林育綾攝）

JAIL HOSTEL策展單位之一是「台灣田野學校」，在舊監宿舍聚落已耕耘7年，深覺舊監的歷史正是嘉義市的縮影，期望藉由古蹟的活化，讓更多人思考自己和城市的連結，聚落就能徹底釋放魅力與動能，成為這座城市的新地標。

而另一個策展單位「同心圓設計・影像 」透過設計為整合工具，將舊監獄打造成不再讓人害怕的旅店，也設計實質上的感官體驗。因此嘉義舊監獄成了色彩鮮明、充滿造歡樂氣氛的 JAIL HOSTEL，透過旅館情境的沉浸式體驗，讓「舊監青年旅店」不只是一個展覽，而是一個讓人想再次回到嘉義的理由。

▲「台灣田野學校」執行長葉哲岳（左）、「同心圓設計・影像」總監張伊增（右）率領團隊讓監獄大改造。（圖／同心圓設計‧影像提供）



為了讓觀眾理解到嘉義有趣的「表裏不一」，整體企劃從「空間」、「觀點」、「視角」做出翻轉。首先在視覺、空間上，以強烈的對比來翻轉大家對監獄的認知，用繽紛、多元、鮮明的色彩，有趣的手勢、視覺符號，軟化監獄的囚禁、陰冷，帶出歡樂氣氛。

▲▼空間上用繽紛鮮豔色彩，翻轉監獄冰冷印象。（圖／同心圓設計‧影像提供）

主視覺更以「夜、月、OK 手勢」等三元素作為打破框架，象徵款待、自由與無限可能，設計上更延伸出6款有趣的特殊手勢與代表符號，讓進入的旅客對必須遵守旅店六大守則過目不忘。

▲▼沿路有指示與手勢，可參觀角頭房、長住房。（圖／記者林育綾攝）



展區內設計一系列雙封面的「舊監Flip雜誌」，以生活議題對比過去的「牆內印象」與當代「牆外現象」，翻轉人們對監獄面片的「監禁」、「監視」、「管制」認知，串起舊監與日常的連結，讓觀眾透過翻閱雜誌，顛覆原本對古蹟冰冷的視角，開始思考保存的意義。

▲▼嘉義舊監獄大變身為「JAIL HOSTEL 舊監青年旅店」，還有角頭體驗房期間限定check-in。（圖／記者林育綾攝）

像是閱讀區一本雜誌名叫「吳伯毅」，策展人說，其實現代人叫外賣也是一種「監禁自我」的象徵，很多人因為忙碌或為了閉關，暫時與外隔絕，因此他們認為，「監獄不是一個空間，是一種狀態；當你不想和外界產生連結，這狀態就是監獄。」

▲▼「舊監青年旅店」閱讀區。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，策展團隊也集結了嘉義各領域的重要人物，放大他們對於自己家鄉的執著點，再透過影像與空間設計打造成「角頭房」，讓觀眾在旅店內穿梭時，感受到這些「角頭」的自信與魅力。

▲「角頭房」大改造，集結了嘉義各領域的重要人物，放大他們對於自己家鄉的執著點。（圖／同心圓設計‧影像提供）

展區內更將舊監病院改造成「酒吧」JAIL BAR，特調4款在地風味飲，將嘉義性格濃縮在特調的設計當中，觀眾可以透過與酒保的閒話家常，全感官的品味嘉義的日常況味。

▲▼每間牢房打開都有驚喜。（圖／記者林育綾攝）

今年「2021台灣設計展」位於嘉義，主題為「家意 ‧ 以城為家 City as Home」，規劃13個展區、5個延伸的周邊活動，總共18種家的表現。「2021台灣設計展」展期自12月24日開始到明年1月2日，部分展區也將延長展示，而在展覽結束後，許多空間將回歸嘉義居民繼續共創發展。

▲嘉義舊監獄大變身為「JAIL HOSTEL 舊監青年旅店」，還有角頭體驗房期間限定check-in。（圖／記者林育綾攝）

「2021台灣設計展」展訊

展覽期間：2021年12月24日至2022年1月2日

開放時間：10:00-18:00（週五、週六延長至20:00）

更多資訊：https://www.designexpo.org.tw/zh-TW

舊監青年旅店

地址：600嘉義市東區維新路140號行政辦公室(二)木都開箱