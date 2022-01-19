北市學校火速發「下學期課本」！老師叮嚀3字藏玄機　家長怕爆

▲老師提醒課本要保管好。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續升溫，台北市教育局稍早宣布，從後天（21日）寒假開始到2月底，一名家長收到老師的訊息，內容提到學校因疫情「不確定」因素，已經陸續發放「下學期」的課本，請家長叮嚀孩子要妥善保存，其中「不確定」3字讓不少家長心驚驚，擔心無法如期開學，重演去年超長寒假。

該網友在臉書「爆廢公社」發文，老師發放下學期的教科書，表示因應疫情的「不確定因素」，已將下學期的課本、習作課本、習作發給小朋友帶回，一共有13本，希望家長能協助叮嚀小朋友，發回的新書本要善加保管，切勿遺失或回收。原PO看到「不確定」3字後心驚驚，擔心去年超長寒假的戲碼會重新上演

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貼文一出，不少家長也收到下學期的書本，「已做好遠距教學備戰準備」、「我們連iPad也買好了」、「我們一個國中，一個小五，上星期書都發下學期的書了！真是糟糕」、「我們也帶回來了，老師特地交待過年大掃除時千萬不要回收丟了」、「預防萬一，怕疫情爆發停課，我們學校也先發下學期的課本了」。

許多家長也哀號，「昨天收到已經開始頭痛了」、「線上課很讓人崩潰，我覺得國小以下不如就不要上了」、「大家都一樣吧，畢竟又要重覆之前的情形了，這一波不知道會倒多少，堪憂啊，唉，看來我也要準備平板了」、「我們已經全拿回來了，還有登錄線上教學的APP簽到」、「有，我也覺得超可怕的，然後又在那邊提醒家長要如何使用線上上課APP」。

▼不少家長都已經拿到下學期的課本。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

