　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台第一座夜市防疫推車！嘉義文化路夜市設計改造　9亮點一次看

▲▼「嘉義文化路夜市」設計改造。（圖／台灣設計研究院提供）

▲「嘉義文化路夜市」設計改造，防疫入口打造全台第一座防疫推車。（圖／李國民攝／台灣設計研究院提供）

記者林育綾／嘉義報導

全台第一座設計改良夜市防疫推車亮相！行政院環保署推動「環保夜市」，設計優化的第一站為「嘉義文化路夜市」，以容易取得的五金轉換為夜市特色街道傢俱，運用「減法設計」改造，包括垃圾分類回收架、白色三角錐路擋、導覽路牌、指標等，其中「防疫推車」還包括「循環洗手台」，讓民眾能洗手或簡單清洗餐具，即日起亮相。

▲▼配合行政院環保署推動「環保夜市」，嘉義文化路夜市以環保、永續為核心，透過設計優化。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義文化路夜市以環保、永續為核心，透過設計優化。（圖／記者林育綾攝）

由於行政院環保署自去年開始推動「環保夜市」，期望打造「減塑、低碳、清新」的環保夜市體驗，因此這次改造計畫也由行政院環保署指導，台灣設計研究院執行，以實際觀察夜市攤商與使用者需求，也以環保和永續為核心，透過設計解決後疫情下的消費與減量的課題需求。

▲▼配合行政院環保署推動「環保夜市」，嘉義文化路夜市以環保、永續為核心，透過設計優化。（圖／記者林育綾攝）

▲▼環保夜市第一站！嘉義文化路夜市透過設計優化，推出白色三角錐路擋、垃圾分類架、防疫推車等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼配合行政院環保署推動「環保夜市」，嘉義文化路夜市以環保、永續為核心，透過設計優化。（圖／記者林育綾攝）

台灣設計研究院提到，以往都是「缺什麼就添加什麼」，完全沒有通盤考量，但這不僅造成視覺混亂，同時也造成消費者的使用不便。此次邀請東海醫院設計、風泉設計、那個空間，組成設計團隊，先以「嘉義市文化夜市」作為首發，運用設計改造夜市整體形象、防疫通道、路擋設計、垃圾桶、移動式家具等。

特別是傳統街邊型夜市，如何以模組化的設計，讓攤商好移動、好管理，又兼具視覺享受、打造街邊庶民美學，創造一個明亮又潔淨又舒心的感受，還能讓民眾能吃的安心、逛的放心。以易取得、貼近日常、互動有趣為核心概念，用設計轉換夜市，形塑友善的消費觀光體驗。

▲▼配合行政院環保署推動「環保夜市」，嘉義文化路夜市以環保、永續為核心，透過設計優化。（圖／記者林育綾攝）

▲▼配合行政院環保署推動「環保夜市」，嘉義文化路夜市以環保、永續為核心，透過設計優化。（圖／記者林育綾攝）

▲▼配合行政院環保署推動「環保夜市」，嘉義文化路夜市以環保、永續為核心，透過設計優化。（圖／記者林育綾攝）

公共區域的設計，強調移動性強、組裝快速，並且以鄰近的小北百貨等五金相關店家，能取得配件為設計出發點，讓認領的單位未來在使用與維護上能更便利，延長物品使用時間。

嘉義市長黃敏惠提到，很多人跑來問她「文化路是不是拓寬啦？」她笑說，文化路怎麼可能拓寬，是近年將電纜地下化等措施，讓整條路看起來更寬敞；如今再加上以設計改造，相信會變得更美觀舒適。

另外「2021台灣設計展」將於12/24起在嘉義市盛大舉行，她歡迎大家白天看展、晚上逛夜市，以五感實際品味新嘉義。

1、夜市導覽牌

▲▼「嘉義文化路夜市」改造前。（圖／台灣設計研究院）

▲嘉義文化路夜市導覽牌「改造前」。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼「嘉義文化路夜市」設計改造。（圖／台灣設計研究院提供）

▲嘉義文化路夜市導覽牌「改造後」。（圖／李國民攝／台灣設計研究院提供）

在充滿五顏六色招牌的夜市中，以「減法設計」去除色彩，使指標在複雜的環境中也不增加視覺負擔。重新繪製地圖內容，將環保資訊結合其中，讓民眾更便於得知商家所提供的環保相關服務。

2、文化路夜市LOGO

▲▼「嘉義文化路夜市」設計改造。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

▲文化路夜市LOGO。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

代表飽含各地特色攤販的攤車形；代表國內容器回收標誌的方形；代表夜市省電照明的圓形，將三種具有不同意義的圖形排列，線條往中心點匯集，並連接成無限符號，傳達攤販與環保單位理念與行動一致，同心協力，一起打破夜市亂的形象,帶動地方商圈經濟，使夜市文化生生不息。

3、指標設計

▲▼配合行政院環保署推動「環保夜市」，嘉義文化路夜市以環保、永續為核心，透過設計優化。（圖／記者林育綾攝）

▲指標設計。（圖／記者林育綾攝）

因應文化路夜市特性，將指標設計為輕便好移動的收合型路擋，好搬運、好收納，並將指標擺放在人們最容易迷路的關鍵處。

4、垃圾分類回收架

▲▼配合行政院環保署推動「環保夜市」，嘉義文化路夜市以環保、永續為核心，透過設計優化。（圖／記者林育綾攝）

▲垃圾分類回收架。（圖／記者林育綾攝）

依公共空間物件的使用情境及需求考量出發，為滿足夜市垃圾桶需經常性搬運移動、收納且要求輕便又耐用的獨特性，設計方式回歸單純彎管工法，以簡易的三角形架構進行全新的概念設計，透過三腳支撐呈現穩固、能適應各式路面條件的特點，以垃圾支架的形式取代傳統垃圾桶形式，而直覺式的操作能快速展開及收折，便利收納與載運。

5、白色三角錐路擋設計

▲▼「嘉義文化路夜市」設計改造。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

▲白色三角錐有動線的引導概念，讓逛夜市的人能沒有壓迫性的感受下，調整行走動線。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

橘色三角錐有強調警示的功用，放置在防疫區提醒民眾停下來，而白色三角錐有動線的引導概念，讓逛夜市的人能沒有壓迫性的感受下，調整行走動線。循環洗手台的設計，是為了提倡民眾攜帶餐具餐盒，養成循環使用的新觀念，提供清洗與洗手保持清潔使用。

6、防疫入口、共食區

▲▼「嘉義文化路夜市」設計改造。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

▲防疫入口，推車可置放酒精等物品。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

因應疫情時代，在注重環境的夜市裡所必須有的規劃，讓逛起夜市是能更安心，以及能即時享用美食，不邊走邊吃，同時還能提供愛心袋給民眾使用。

7、循環洗手台

▲▼「嘉義文化路夜市」設計改造。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

▲防疫推車也可以成為共食區，其中循環洗手台（左）還能栽種綠色植栽，讓水能再利用。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

「循環洗手台」的設計，是為了提倡民眾攜帶餐具餐盒，養成循環使用的新觀念，提供清洗與洗手保持清潔使用。

8、攤車改造

▲▼「嘉義文化路夜市」改造前。（圖左／台灣設計研究院；圖右／林育綾攝影）

▲杏鮑菇攤位改造前、後。（圖左／台灣設計研究院；圖右／林育綾攝影）

目前攤車改造 「杏鮑菇」、「林記百貨」透過設計的整理術，提升商品的辨識度，也讓攤販工作區域更加整潔與有條理，在使用上與視覺感受上能更加優化。

▲▼「嘉義文化路夜市」設計改造。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

▲杏鮑菇攤位改造。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

▲▼「嘉義文化路夜市」設計改造。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

▲設計師團隊在「林記百貨」攤位合影。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

9、大旗子

新銳設計師設計大旗子，讓嘉義市文化路夜市成為全台第一「夜市設計展」。

▲▼「嘉義文化路夜市」設計改造。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

▲新銳設計師設計大旗子，讓嘉義市文化路夜市成為全台第一「夜市設計展」。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

你可能也想看

新竹火車站大變身！純白簡約風「減法設計」網狂讚：美到讓人感動

台灣「校園改造」獲日本國際級大獎！減法設計讓垃圾回收站也變美

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
LIVE／邱澤許瑋甯愛意藏不住　慶功宴深情對望照曝光
邱澤拍《當男人》突襲偷親！　許瑋甯反應甜翻
快訊／土城民宅大火！　拉出1女昏迷
邱澤是「強力發電機」！　5緋聞女友全女神等級
邱澤、許瑋甯3天前就登記　證婚人是「超大咖女神」
邱澤、許瑋甯「深情對望」曖昧6個月結婚！　私下互動露餡
快訊／邱澤經紀人證實：許瑋甯已經是邱太太！夫妻同步官宣
2人有症狀急送醫！　匡列94人居隔、監測328人
快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！　首曝甜蜜合照閃炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抽10支iPhone13！「2021企業品牌聲望大調查」投票抽大獎

強力發電機「邱澤PR有多少？」　網列超狂5條件暈爆：真的最頂

醫推斷：中研院女不是社區感染！連這例都擋不住「別想開國門」

實驗室爆確診！篩檢巴士緊急進駐中研院　將檢測400員工和里民

實驗女逛京站「5小時能幹嘛」　網炸鍋了！反曝1場所最恐怖

全台第一座夜市防疫推車！嘉義文化路夜市設計改造　9亮點一次看

《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　紀錄新住民圓夢與愛的冒險

「一長條回波」移入中　降雨熱區出爐！下周濕涼2天探15°C

尼加拉瓜斷交！在台學生143人「獎學金恐中斷」　教育部請大學協助

實驗室女8天跑4餐廳！網見「超夯1家」喊內行　下秒驚抖：自求多福

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

抽10支iPhone13！「2021企業品牌聲望大調查」投票抽大獎

強力發電機「邱澤PR有多少？」　網列超狂5條件暈爆：真的最頂

醫推斷：中研院女不是社區感染！連這例都擋不住「別想開國門」

實驗室爆確診！篩檢巴士緊急進駐中研院　將檢測400員工和里民

實驗女逛京站「5小時能幹嘛」　網炸鍋了！反曝1場所最恐怖

全台第一座夜市防疫推車！嘉義文化路夜市設計改造　9亮點一次看

《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　紀錄新住民圓夢與愛的冒險

「一長條回波」移入中　降雨熱區出爐！下周濕涼2天探15°C

尼加拉瓜斷交！在台學生143人「獎學金恐中斷」　教育部請大學協助

實驗室女8天跑4餐廳！網見「超夯1家」喊內行　下秒驚抖：自求多福

《聲林3》驚見職業級演出！徐若瑄：買票看都願意

哈孝遠狂甩12KG 　為接任台啤總經理

抽10支iPhone13！「2021企業品牌聲望大調查」投票抽大獎

冬天的小確幸　在家一人爽嗑「麻辣鴨血豆腐」！香辣彈嫩會上癮

40道現做泰菜+自助吧吃到爽！吃2CM厚蝦餅、海鮮還能DIY摩摩喳喳

強力發電機「邱澤PR有多少？」　網列超狂5條件暈爆：真的最頂

尼加拉瓜斷交衍生「三種效應」　邱毅：美國真可以做台灣的後盾？

勝投王布雷克獲加拿大最佳投手獎　未來動向慎重考慮

金與正離奇消失2個月！南韓無法掌握動向　被爆執行「祕密計畫」中

誆業務主管要解除警示帳戶！真實身分被揭穿　原來是詐團人頭

生活熱門新聞

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

中研院女染疫「當然不是老鼠咬」　醫籲2點很重要

水神來了！2波變天時間表冷探15°C

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

P3實驗室爆陽性個案！知情人士：Ct值相當低

鮮肉晨跑被阿姨搭訕　劇情神展開

大姑買車　婆婆找媳婦討紅包8萬8

指揮中心緊張！抗疫重鎮P3實驗室被攻破

實驗室女8天跑4餐廳！網喊內行：也太懂吃

更多熱門

相關新聞

直擊「嘉義文化路夜市」人潮擠爆！網抖：比烤肉群聚可怕

直擊「嘉義文化路夜市」人潮擠爆！網抖：比烤肉群聚可怕

中秋連假四天報復性出遊，各觀光地區湧現出遊人潮，臉書粉絲團「綠豆嘉義人」貼出嘉義知名文化路夜市人潮爆炸的照片，根本無法維持室外1公尺的社交距離，照片曝光後，引起大批網友討論，「看這人潮有解封的感覺，連假後每天2點等開獎」、「不開放烤肉，開放大群聚」、「嘉義發大財 疫情跟著來」。

嘉義文化路夜市纜線地下化　抬頭不再見三條線

嘉義文化路夜市纜線地下化　抬頭不再見三條線

雪莉攻擊村莊破音！字型缺字慘況

雪莉攻擊村莊破音！字型缺字慘況

無印良品、小北百貨開賣避難包

無印良品、小北百貨開賣避難包

台灣校園改造在日本獲設計大獎

台灣校園改造在日本獲設計大獎

關鍵字：

嘉義文化路夜市台灣設計研究院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面