全台第一座夜市防疫推車！嘉義文化路夜市設計改造　9亮點一次看

▲「嘉義文化路夜市」設計改造，防疫入口打造全台第一座防疫推車。（圖／李國民攝／台灣設計研究院提供）

記者林育綾／嘉義報導

全台第一座設計改良夜市防疫推車亮相！行政院環保署推動「環保夜市」，設計優化的第一站為「嘉義文化路夜市」，以容易取得的五金轉換為夜市特色街道傢俱，運用「減法設計」改造，包括垃圾分類回收架、白色三角錐路擋、導覽路牌、指標等，其中「防疫推車」還包括「循環洗手台」，讓民眾能洗手或簡單清洗餐具，即日起亮相。

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▲嘉義文化路夜市以環保、永續為核心，透過設計優化。（圖／記者林育綾攝）

由於行政院環保署自去年開始推動「環保夜市」，期望打造「減塑、低碳、清新」的環保夜市體驗，因此這次改造計畫也由行政院環保署指導，台灣設計研究院執行，以實際觀察夜市攤商與使用者需求，也以環保和永續為核心，透過設計解決後疫情下的消費與減量的課題需求。

▲▼環保夜市第一站！嘉義文化路夜市透過設計優化，推出白色三角錐路擋、垃圾分類架、防疫推車等。（圖／記者林育綾攝）

台灣設計研究院提到，以往都是「缺什麼就添加什麼」，完全沒有通盤考量，但這不僅造成視覺混亂，同時也造成消費者的使用不便。此次邀請東海醫院設計、風泉設計、那個空間，組成設計團隊，先以「嘉義市文化夜市」作為首發，運用設計改造夜市整體形象、防疫通道、路擋設計、垃圾桶、移動式家具等。

特別是傳統街邊型夜市，如何以模組化的設計，讓攤商好移動、好管理，又兼具視覺享受、打造街邊庶民美學，創造一個明亮又潔淨又舒心的感受，還能讓民眾能吃的安心、逛的放心。以易取得、貼近日常、互動有趣為核心概念，用設計轉換夜市，形塑友善的消費觀光體驗。

▲▼配合行政院環保署推動「環保夜市」，嘉義文化路夜市以環保、永續為核心，透過設計優化。（圖／記者林育綾攝）



公共區域的設計，強調移動性強、組裝快速，並且以鄰近的小北百貨等五金相關店家，能取得配件為設計出發點，讓認領的單位未來在使用與維護上能更便利，延長物品使用時間。

嘉義市長黃敏惠提到，很多人跑來問她「文化路是不是拓寬啦？」她笑說，文化路怎麼可能拓寬，是近年將電纜地下化等措施，讓整條路看起來更寬敞；如今再加上以設計改造，相信會變得更美觀舒適。

另外「2021台灣設計展」將於12/24起在嘉義市盛大舉行，她歡迎大家白天看展、晚上逛夜市，以五感實際品味新嘉義。

1、夜市導覽牌

▲嘉義文化路夜市導覽牌「改造前」。（圖／台灣設計研究院提供）

▲嘉義文化路夜市導覽牌「改造後」。（圖／李國民攝／台灣設計研究院提供）

在充滿五顏六色招牌的夜市中，以「減法設計」去除色彩，使指標在複雜的環境中也不增加視覺負擔。重新繪製地圖內容，將環保資訊結合其中，讓民眾更便於得知商家所提供的環保相關服務。

2、文化路夜市LOGO

▲文化路夜市LOGO。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

代表飽含各地特色攤販的攤車形；代表國內容器回收標誌的方形；代表夜市省電照明的圓形，將三種具有不同意義的圖形排列，線條往中心點匯集，並連接成無限符號，傳達攤販與環保單位理念與行動一致，同心協力，一起打破夜市亂的形象,帶動地方商圈經濟，使夜市文化生生不息。

3、指標設計

▲指標設計。（圖／記者林育綾攝）

因應文化路夜市特性，將指標設計為輕便好移動的收合型路擋，好搬運、好收納，並將指標擺放在人們最容易迷路的關鍵處。

4、垃圾分類回收架

▲垃圾分類回收架。（圖／記者林育綾攝）

依公共空間物件的使用情境及需求考量出發，為滿足夜市垃圾桶需經常性搬運移動、收納且要求輕便又耐用的獨特性，設計方式回歸單純彎管工法，以簡易的三角形架構進行全新的概念設計，透過三腳支撐呈現穩固、能適應各式路面條件的特點，以垃圾支架的形式取代傳統垃圾桶形式，而直覺式的操作能快速展開及收折，便利收納與載運。

5、白色三角錐路擋設計

▲白色三角錐有動線的引導概念，讓逛夜市的人能沒有壓迫性的感受下，調整行走動線。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

橘色三角錐有強調警示的功用，放置在防疫區提醒民眾停下來，而白色三角錐有動線的引導概念，讓逛夜市的人能沒有壓迫性的感受下，調整行走動線。循環洗手台的設計，是為了提倡民眾攜帶餐具餐盒，養成循環使用的新觀念，提供清洗與洗手保持清潔使用。

6、防疫入口、共食區

▲防疫入口，推車可置放酒精等物品。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

因應疫情時代，在注重環境的夜市裡所必須有的規劃，讓逛起夜市是能更安心，以及能即時享用美食，不邊走邊吃，同時還能提供愛心袋給民眾使用。

7、循環洗手台

▲防疫推車也可以成為共食區，其中循環洗手台（左）還能栽種綠色植栽，讓水能再利用。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

「循環洗手台」的設計，是為了提倡民眾攜帶餐具餐盒，養成循環使用的新觀念，提供清洗與洗手保持清潔使用。

8、攤車改造

▲杏鮑菇攤位改造前、後。（圖左／台灣設計研究院；圖右／林育綾攝影）

目前攤車改造 「杏鮑菇」、「林記百貨」透過設計的整理術，提升商品的辨識度，也讓攤販工作區域更加整潔與有條理，在使用上與視覺感受上能更加優化。

▲杏鮑菇攤位改造。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）



▲設計師團隊在「林記百貨」攤位合影。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

9、大旗子

新銳設計師設計大旗子，讓嘉義市文化路夜市成為全台第一「夜市設計展」。

▲新銳設計師設計大旗子，讓嘉義市文化路夜市成為全台第一「夜市設計展」。（圖／李國民攝影／台灣設計研究院提供）

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