雪莉攻擊村莊大破音！字型缺字、誤用慘況　設計展揭露文字重要性

▲字型教育設計展《怎辦！字型怪怪的？》，舉例字型缺漏的文宣，讀起來簡直像破音般讓人「出戲」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「字型設計」對人們的影響極大，但過去幾乎從未被大眾重視和談起！台灣設計研究院邀請以「金萱」字型募資計畫聞名的 justfont 團隊，打造字型教育設計展《怎辦！字型怪怪的？》，其中舉例誤用字體時，祭典可能變公祭；另外字型缺漏的文宣，讀起來簡直像破音般讓人「出戲」，更邀請YouTuber又仁以聲音示範「雪莉攻擊珍妮佛村莊」廣告文案缺字慘況，讓人體會到文字設計的重要性。

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▲▼字型、字體從小地方就能大大影響我們的生活，卻幾乎不被人提起它的重要性。（圖／記者林育綾攝）



justfont 團隊策劃、何庭安操刀主視覺，以生動有趣的方式探索「字體」對我們的影響力。提到字型、字體從小地方就能大大影響我們的生活，不過從前幾乎不被人提起，可能僅有文字設計師會注意到。

展覽打造一個「虛擬國度」，在當中文字因為奇怪的病毒感染，忽然有了自己的意識與聲音，但它們竟吵成一團，讓居民不堪其擾。有些字體講話不看場合兼沒重點，有些則怪腔怪調，喜歡打斷別人，正因爲字看起來「怪怪的」，人們才能體會「它本來有多重要」。

▲▼「虛擬國度」的文字因為奇怪的病毒感染，有各種症狀。（圖／記者林育綾攝）



像是在缺字的情況下，有些文宣讀起來宛如「破音」讓人出戲，更找來YouTuber又仁以聲音詮釋「雪莉攻擊珍妮佛村莊」的虛擬手遊廣告文案，呈現字型不完全會造成的慘況。另外眼球中央電視台主播視網膜、知名Podcast「百靈果」主持人凱莉、國際記者范琪斐、壹加壹、蔡哥等也加入獻聲演譯行列。

▲文宣用了太多字型，讀起來情緒超波折。（圖／記者林育綾攝）

▲▼用錯字型，很可能不小心「祭典」變成「公祭」，也很可能嚴肅場合變得過於輕浮，或該熱鬧的變得過度平淡。（圖／記者林育綾攝）



還有誤用字體時，很可能嚴肅變得過於輕浮，或過度平淡，例如熱鬧的「祭典」若用錯字型，很可能不小心變成「公祭」風。而字體的比例若沒有調整好，壓縮、變形，也會像是怪腔怪調的人一樣，甚至用了被壓窄變形的貓貓、狗狗、人臉來舉例呈現。

▲▼字體的比例若沒有調整好，壓縮、變形，也會變得怪腔怪調。

展覽也邀請觀眾嘗試創造、設計字體，觀眾先理解字型是如何發想的，並從中得知此溝通媒介的原理與特質，透過學習單的引導，可以到工作區進行手繪體驗，待創作完後，還能把作品掛到展示區。

▲▼觀眾也可以嘗試創造、設計字體。（圖／記者林育綾攝）

justfont 此次也邀請了日本最大的字型公司 Morisawa（森澤），還有曾獲日本文化部特別獎項的 Type Project，2間優秀的字型設計團隊帶來當地的應用範例，讓台灣的觀眾一起借鏡思考。

包括日本的地鐵站標示字型、Type Project 團隊帶來「日本國家公園特製字型」、森澤公司提供展出的「數位教科書體」對電子學習的貢獻⋯等，都可以讓台灣思考，字型之於社會文化更多的可能性。

▲▼此次也邀請了日本字型公司參展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼此次也邀請了日本字型公司參展，帶來國家公園特製字型等。（圖／記者林育綾攝）

團隊也提出「6個期待台灣能落實的點子」， 像是未來的身分證字體、擁有台灣記憶的字型，另外像「標楷體」在手機螢幕顯示閱讀較吃力⋯等。除了開放觀眾透過手機留言、連動即時投影外，也邀請大家直接以手機掃描投票，共同討論台灣字體的未來。

▲團隊也提出「6個期待台灣能落實的點子」讓觀眾用手機投票、討論。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「標楷體」在手機螢幕顯示閱讀較吃力，展覽也開放民眾討論台灣字型更多可能性。（圖／記者林育綾攝）

《怎辦！字型怪怪的？》設計展自即日起至7月11日，在松山文創園區「台灣設計館」 01、02 展區展出，開放時間為每日9:30～17:30，每週一休館。

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