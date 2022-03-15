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大學首例！台大系統畢業典禮5／21舉行　創百年最早紀錄

▲▼ 台大畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

▲包括台大在內的台大系統，今年畢業典禮為5/21，創下歷年最早紀錄。（圖／記者崔至雲攝）

記者許敏溶／台北報導

大專校院從2月14日起陸續開學，但對於台灣大學系統（台大、台師大、台科大）三校應屆畢業生來說，將會感覺這一學期特別短，因為配合「台大系統」實施一學期「16+2周」，加上與校慶與運動會撞期，今年畢業典禮提前到5月21日，創下三所大學最早舉辦畢業典禮記錄，也是百年大學台師大建校以來最早的一次。

台灣大學系統力推「一學期16週」制度與國際接軌，受限大學法規定，去年8月開始先以「16+2」試水溫，儘管去年原訂9月初開學，但受疫情影響導致指考延後，台大系統開學日也隨著遞延，但行事曆已排定本學期從2月14日開學，第16週（5月30日起）就舉行期末考，第17、18週則規劃為教師彈性補充教學。

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特別的是，往年台大系統畢業典禮大都安排在6月，今年配合新修訂的行事曆，畢業典禮提前約兩週於5月21日舉行，寫下台大系統最早畢業典禮記錄。

▲▼台師大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大今年畢業典禮5月21日，為建校百年來最早畢業典禮。（圖／記者許敏溶攝）

台師大教務長劉美慧指出，今年畢業典禮時間5月21日，是三校協商後確定，往年通常排在6月第一週的週六，但今年6月第一週週六為6月4日，前一天則是端午節三天連假，再往前一週則碰上台師大運動會，才決議畢業典禮時間為5月21日，也是台師大建校百年來最早一次。

台大則表示，這是三校協商結果，且在去年行事曆上就公告；台科大也說，尊重三校協商結果。

對於畢業典禮時間創下最早紀錄，台師大陳姓大四生說，有點意外今年畢業典禮時間這麼早，雖然離校時間不一定是在畢業典禮，但感覺畢業典禮之後，好像就已經是校友而不是學生，感覺是在學時間比較短一點；現為大四生的台大學生會長張承宇認為，並沒有很在意校方的畢業典禮時間，多數學生比較在意的是各系舉辦的小畢典。

教育部則表示，根據學位授予法規定，依法修業期滿、修滿應修學分，有實習年限者完成實習，並符合畢業條件，經考核成績合格者，授予學士學位，而大學學位授予及畢業典禮，學校在符合學位授予法及校內規章下，教育部原則上尊重。

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