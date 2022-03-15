　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學「學期縮短」上路　寒暑假重新調整「有望實施第三學期」

▲▼大學生,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學,高教,高等教育,校園,台大,台大總圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下學期起「學期縮短」，寒暑假將重新調整，第三學期有望實施。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學系統最快今年8月起實施一學期16週新制，也是台灣高教重大變革，屆時暑假將長達3個月，學生可提早規劃海外交流、企業實習，甚至提早畢業，校方則可開設密集、補救課程，或推夏季學院與跨域學程等。

台大教務長丁詩同表示，一學期16週，開學時間為9月1日那一週，結束時間為12月中下旬，國際生能回家過聖誕節，直到台灣農曆春節結束才開學，而暑假也將有完整的3個月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼每學期從18週改為16週的比較圖。

▲▼ 台大系統「每學期18週→16週」，8月有望上路。（圖／記者許敏溶攝）

依據國外大學經驗，長達3個月的暑假可實施第三學期，但台大系統目前不急著讓第三學期上路。台師大教務長劉美慧表示，這段時間可讓學生多與業界連結、參加企業實習，或到海外交換、打工，甚至規畫提早畢業。

▼若一學期縮短為16週，也有利於未來大學實施第三學期。（圖／記者李毓康攝）

▲▼大學生,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學,高教,高等教育,校園,台大,大學校園。（圖／記者李毓康攝）

丁詩同說，暑假這麼長，校方可開辦短期課程，學生可充份實習或參與國際交流，16週新制才要上路，尚不急著推「第三學期」。

台科大教務長阮聖彰認為，16週新制若下學年能實施，重點還是在讓新制度順利推行，包括老師要備課、校內單位與學生適應等等，而暑假仍應著重在學生的實習、海外交換及補救課程，第三學期非當務之急。

高教工會組織部主任林柏儀認為，許多老師已習慣暑假時出國交流或研究，暑假若成第三學期，有無足夠人力開課，應由各校彈性規畫；如果第三學期實現，學生將有更多學習選擇，不是壞事。

【相關新聞】

►獨／高教最大變革！台大系統「每學期18週→16週」8月有望上路

►醫學、電機系反對縮短學期「18週都教不完還縮減」

►大學首例！台大系統畢業典禮5／21舉行　創百年最早紀錄

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
小S親揭「媽媽大S破冰細節」！　姊姊反嘴她：妳也管太多了
桃機311大停電「元凶抓到了」！　2工人認盜剪電纜
「加拿大狙神」傳參戰20分鐘被炸死！　本人報平安了
快訊／台中女胸口中刀倒路旁　無生命跡象
快訊／台南工廠大火！　倉庫大量布料燃燒
台銀襄理盜客戶2000萬！升官卻失蹤　一查才知代誌大條
台中貴族幼兒園虐童逼吃嘔吐物　2恐怖教保員遭罰27萬創新高
iPhone口罩解鎖超快！　「這類人」更新完卻傻眼
獨／寒、暑假變長！　台大系統「每學期18週→16週」
空姐妻「帶潮男」陪血拚　曾國城火大揭身分
25歲女工程師販毒！　被逮與男友相擁痛哭5分鐘
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄機車停滿人行道！苦苓看不下去　交通局出手：會勘研議配套

iOS 15.4「5大新功能、14項重要更新」曝光！YTR實測讚：很值得

25萬人仍未調薪4%！高教工會籲「蘇揆不要再鬥嘴」要落實承諾

6大「太空主題遊具」登陸新竹左岸草原！新竹兒藝節4月連假登場

陳時中鬆口753規劃！醫一句話解讀「背後含義」　無奈嘆：心真的累了

探索夢號「欠款500萬」被暫緩出港　航港局扣留900萬保證金

5梯次免費送書時間曝！金鼎獎×金漫獎聯合特展　千本創作一次看　

大學首例！台大系統畢業典禮5／21舉行　創百年最早紀錄

醫學、電機系反對縮短學期「18週都教不完還縮減」

大學「學期縮短」上路　寒暑假重新調整「有望實施第三學期」

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

高雄機車停滿人行道！苦苓看不下去　交通局出手：會勘研議配套

iOS 15.4「5大新功能、14項重要更新」曝光！YTR實測讚：很值得

25萬人仍未調薪4%！高教工會籲「蘇揆不要再鬥嘴」要落實承諾

6大「太空主題遊具」登陸新竹左岸草原！新竹兒藝節4月連假登場

陳時中鬆口753規劃！醫一句話解讀「背後含義」　無奈嘆：心真的累了

探索夢號「欠款500萬」被暫緩出港　航港局扣留900萬保證金

5梯次免費送書時間曝！金鼎獎×金漫獎聯合特展　千本創作一次看　

大學首例！台大系統畢業典禮5／21舉行　創百年最早紀錄

醫學、電機系反對縮短學期「18週都教不完還縮減」

大學「學期縮短」上路　寒暑假重新調整「有望實施第三學期」

中華電信永續發展債券掛牌　發行金額35億，票面利率0.69％

《犀利人妻》小三罹乳癌　醫師提醒年輕女性自我檢查、定期篩檢

正妹主播傳遭導播「強掀裙」　急出面澄清「我自願的！」

高雄機車停滿人行道！苦苓看不下去　交通局出手：會勘研議配套

「自己動手PAY　折價再優惠」自助加油再升級　搶先體驗更優惠

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒　S媽讚具俊曄很帥！

網路上痛罵普丁！　23歲辣模一個月後「慘成箱屍」男友伴屍3天

勞動部「產業新尖兵」助青年就業　躍升跨領域關鍵人才

26歲女酒駕被罰3萬沒繳清又神隱　書記官追到老家！母幫她繳清

iOS 15.4「5大新功能、14項重要更新」曝光！YTR實測讚：很值得

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換飲料

中一中學生23頁PPT藏「2張梗圖」　古箏梗超逗趣

王浩宇「爆錯料」傷4學生！台中一中學生會要求道歉

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　動保急喊漁船：別撞到

台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價！1碗要價100元

風電進行式　破碎葉片恐變垃圾電

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！

女友目測D罩杯　他約游泳「size縮水了」！真相笑了

全台變天溼答答　2波鋒面接棒時間曝

更多熱門

相關新聞

台大醫學、電機系反對縮短學期

台大醫學、電機系反對縮短學期

台灣大學系統預計今年8月起實施一學期16週新制，之前卻傳出電機與醫學兩大招牌科系反彈激烈，直言「18週都教不完，縮短成16週是在哈囉？」

台大系統畢典5/21創百年最早紀錄

台大系統畢典5/21創百年最早紀錄

獨／台大系統「每學期18週→16週」8月上路

獨／台大系統「每學期18週→16週」8月上路

一招改裝開發信「不被回收」　台大學霸房仲曝聰明賣房密技

一招改裝開發信「不被回收」　台大學霸房仲曝聰明賣房密技

台大杜鵑花節登場首採VR介紹

台大杜鵑花節登場首採VR介紹

關鍵字：

台大系統每學期16週台大第三學期台師大台科大

讀者迴響

熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

偶像劇女神秘戀男模1年

三寶不懂儀錶板上的水母燈號？

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

深圳全市瘋搶菜「剩這兩樣沒人要」

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面