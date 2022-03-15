大學「學期縮短」上路　寒暑假重新調整「有望實施第三學期」

▲下學期起「學期縮短」，寒暑假將重新調整，第三學期有望實施。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學系統最快今年8月起實施一學期16週新制，也是台灣高教重大變革，屆時暑假將長達3個月，學生可提早規劃海外交流、企業實習，甚至提早畢業，校方則可開設密集、補救課程，或推夏季學院與跨域學程等。

台大教務長丁詩同表示，一學期16週，開學時間為9月1日那一週，結束時間為12月中下旬，國際生能回家過聖誕節，直到台灣農曆春節結束才開學，而暑假也將有完整的3個月。

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▼每學期從18週改為16週的比較圖。

依據國外大學經驗，長達3個月的暑假可實施第三學期，但台大系統目前不急著讓第三學期上路。台師大教務長劉美慧表示，這段時間可讓學生多與業界連結、參加企業實習，或到海外交換、打工，甚至規畫提早畢業。

▼若一學期縮短為16週，也有利於未來大學實施第三學期。（圖／記者李毓康攝）



丁詩同說，暑假這麼長，校方可開辦短期課程，學生可充份實習或參與國際交流，16週新制才要上路，尚不急著推「第三學期」。

台科大教務長阮聖彰認為，16週新制若下學年能實施，重點還是在讓新制度順利推行，包括老師要備課、校內單位與學生適應等等，而暑假仍應著重在學生的實習、海外交換及補救課程，第三學期非當務之急。

高教工會組織部主任林柏儀認為，許多老師已習慣暑假時出國交流或研究，暑假若成第三學期，有無足夠人力開課，應由各校彈性規畫；如果第三學期實現，學生將有更多學習選擇，不是壞事。

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