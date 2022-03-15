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跟進台大！台師大更改「一學期為16週」送教部　8／1起實施

▲▼台師大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大預計下學年開始實施一學期16週。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

《ETtoday新聞雲》今天（15日）獨家報導，台大已經獲得教育部同意，下學年可以推動一學期改為16週，為台灣高教史上大變革，同為台大系統的台師大也表示，已經將學則修正送給教育部，預料將可獲教育部同意，台師大教務長劉美慧指出，未來台大系統將與國際接軌，對於學生學習將有很大幫助，未來暑假也會開更多課程，讓有計畫提早畢業學生可提前規劃。

台灣高教長年受《大學法施行細則》限制，每學分須上滿18小時，導致各大學每學期皆要上好上滿18週，缺乏彈性，過去包括「台大、台師大、台科大」在內的台大系統，去年已經實施「16+2週」，但行事曆安排仍維持18週。

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而台大在2月中旬向教育部提出台大學則第20條條文修正案，教育部同意後，等同會為一學期16週開綠燈，同為台大系統的台師大，也在今天向教育部提出學則修改備查，預計將可過關。

台師大教務長劉美慧表示，有關一學期16週的學則修正條文，台師大已經送往教育部，預計應該可以通過，新學年開始，一學期將是16週，新學年的上學期從今年9月5日開學，12月24日結束，這樣歐美等外籍學生就可以回去過聖誕節，而下學期則是2月20日開學，6月10日結束，學生可以充分利用寒暑假時間，看要計畫進行實習、國際交流都可以。

至於暑假是否要有第三學期部分，劉美慧指出，未來可以朝這個方向規劃，但現階段，會在暑假多開一點課程，讓有計畫提早畢業的學生，可以在暑假多修一點課程，校方也會提供給老師相關配套措施，不會因為學期更改為16週，讓學生的學習打折。

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