獨／高教最大變革！台大系統「每學期18週→16週」8月有望上路

▲包括台大在內的台大系統，下學年起將改為16週，為高教最大變革。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣高教長年受《大學法施行細則》限制，每學分須上滿18小時，導致各大學每學期皆要上好上滿18週，缺乏彈性，遭不少學者批評。為接軌國際，以台灣大學為首的台灣大學系統力推一學期16週新制，已獲教育部同意，最快今年8月實施，這是台灣高教史上重大變革，為我國高教開啟新篇章。

台大分析，世界各主要大學每學期上課週數均低於18周，美國是16至17周、日本15到17週。與台灣相同學制的美國名校如哈佛、密西根州大、伊利諾大學等，每學期均為16週。

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此外，英國倫敦大學一學期僅11到12週、愛丁堡大學為14週；澳洲國立大學一期周有17週、墨爾本大學只上15週。同在亞洲，香港大學上16週，首爾大學則上15週。

▼ 台灣目前每學期18週，幾乎是全球最長。

台大教務長丁詩同指出，《大學法》規定，1學分以18小時為原則，導致每學期均要排滿18週。此次教育部核准台大學則修訂，學期可望縮短至16周，近期台大系統會討論以16週長度為一學期的作法與配套，包括行事曆、課程調整規範、教師基本授課時數等，教育部應會同意。

丁詩同說，若教育部同意該配套措施，8月開始的新學年就可實施16週新制，預估新學年開學時間為9月1日那一週，結束時間為12月15日至20日間，緊接著放寒假。

▼ 多數台大教授支持每學期從18週縮短為16週。

丁詩同指出，學期在12月下旬結束，外籍生可回家過聖誕節，不必像以前過完聖誕還要回台灣參加期末考；第二學期大致在農曆新年後開始，5月中、下旬結束，暑假將有完整3個月，師生有充裕時間參與國際交流、交換、實習與相關密集課程。

▼每學期從18週改為16週的比較圖。

教育部證實，2月14日已備查台大學則第20條條文修正案，原條文規定「各科學分之計算，原則以授課滿18小時為一學分，實習或實驗每週2至3小時為一學分」，修正條文為「各科學分之計算，以授課18小時學分為原則，實驗或實習每學期36至54小時為1學分，課程得於16週內完成。」

教育部備查該修正條文，形同對縮短學期開綠燈，同意台大可將一學期改為16週。後續將針對行事曆、校內溝通情形、課程調整規範、招生考試期程、教師基本授課時數等學校規劃狀況，檢視配套的妥適性。

▲教育部已經備查台大提出學則修正，等於開綠燈同意台大實施每學期16週。（圖／記者許敏溶攝）

教育部強調，根據大學法施行細則第23條規定，大學學分計算原則以授課滿18小時為一學分，若大學因疫情、辦學特色或發展目標，有調整每學期授課週數需求，應在確保教師授課時數、教師授課權益、確保教學品質等前提下，落實各級課程委員會運作、深化教學內涵、定期檢討課程評量機制、設計總整式課程，並建立以證據為基礎的自我改進機制等，在完成校內師生溝通後實施。

同為台灣大學系統的台師大教務長劉美慧指出，相關配套將由三所系統內大學一起討論，不會只是把18週學習內容壓縮為16週，以免學生壓力過大，將以重質不重量的形式優化課程、讓學生深度學習。

▼包括台大在內的台大系統，下學年起將改為16週，為台灣高教最大變革。（圖／記者李毓康攝）

高教工會組織部主任林柏儀說，台灣一學期18週比多數國家大學還要長，以英國大學來說，每學期僅約10週，每年同樣是2學期，第3學期以考試或撰寫論文為主；台灣一學期長達18週，除了老師跟學生對上課產生疲乏，也減少教師備課與投入研究時間，尤其各大學均重視老師的研究成果與產學合作成績，16週一學期，不僅符合國際潮流，老師也能有更多時間研究與產學合作。

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