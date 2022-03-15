醫學、電機系反對縮短學期「18週都教不完還縮減」

▲台大醫學、電機系老師，曾表達反對縮短學期，因為18週都教不完。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學系統預計今年8月起實施一學期16週新制，之前卻傳出電機與醫學兩大招牌科系反彈激烈，直言「18週都教不完，縮短成16週是在哈囉？」

有台大電機系與醫學系教授抱怨，授課內容多，過去一學期18週時，有時還要加課才上得完，如今還要縮短時數，不知如何才能得把課上完。台大去年試行「16+2週」時，就有老師反彈，除了課上不完，還得另找時間加課，認為縮短週數陡增學生壓力。

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台大教務長丁詩同認為，世界上沒有任何一門課，可在指定時間內教完所有內容，每一個學門都會有老師認為，「這門課需要更長的時間才足以傳授所有內容給學生。」丁詩同不諱言，有些台大教授在18週課程之餘，會再找周末或晚上加課，這種情形不會因為一學期是18週或16週就有改變。

▼ 曾有台大醫學、電機系老師反對學期縮短為16週，但台大調查顯示，多數老師是贊成。

「我認為這是一個機會！」丁詩同指出，這次剛好讓師生一起來思考，為何國際上其他大學可在10週、12週或14週，就上完所有課程，但台灣為何要18週？而且效果可能還比較好，而學期縮短後，大家把該學的學好、該教的教好，正是當初修法最重要考量。

丁詩同表示，校方要提醒老師與學生，未來一學期改成16週時，課程要有改進，如何利用更好翻轉教學模式，讓學生在家裡學更多，來課堂時可以討論更多，這將可深化學習的效果。

▼每學期從18週改為16週的比較圖。

丁詩同表示，校方會提出方法讓老師參考，例如老師可透過線上學習資料讓學生事先閱讀，再於課堂上討論，或要求學生自行研讀指定材料再繳交報告，甚至於學期間參與相關研討會，對學習也有助益。

曾在英國留學的高教工會組織部主任林柏儀認為，重點是老師的引導與學生心態的改變，學生學習心態應該是主動，老師只是引導學生，學生不應該因為上課時間減少，就放棄主動學習，老師可以提早規劃學生需要學習的菜單，包括將下一堂課要上課前資料先上傳，或者列出學生在課堂外應該學習的內容，上課時再引導學生討論，這才是學生該有的學習態度。

▼高教工會組織部主任林柏儀支持一學期縮短為16週。（圖／記者許展溢攝）

若每學期從18週減少為16週，學雜費是否該等比例調降？林柏儀認為，整體的教育成本沒有減少，他支持學雜費不調降，同樣兼任教師鐘點也不能減少。他解釋，鐘點費是兼任教師的主要收入，有上課才有錢賺，且老師備課需要時間，維持18週的鐘點數才合理。

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