　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫學、電機系反對縮短學期「18週都教不完還縮減」

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大醫學、電機系老師，曾表達反對縮短學期，因為18週都教不完。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學系統預計今年8月起實施一學期16週新制，之前卻傳出電機與醫學兩大招牌科系反彈激烈，直言「18週都教不完，縮短成16週是在哈囉？」

有台大電機系與醫學系教授抱怨，授課內容多，過去一學期18週時，有時還要加課才上得完，如今還要縮短時數，不知如何才能得把課上完。台大去年試行「16+2週」時，就有老師反彈，除了課上不完，還得另找時間加課，認為縮短週數陡增學生壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大教務長丁詩同認為，世界上沒有任何一門課，可在指定時間內教完所有內容，每一個學門都會有老師認為，「這門課需要更長的時間才足以傳授所有內容給學生。」丁詩同不諱言，有些台大教授在18週課程之餘，會再找周末或晚上加課，這種情形不會因為一學期是18週或16週就有改變。

▼ 曾有台大醫學、電機系老師反對學期縮短為16週，但台大調查顯示，多數老師是贊成。

▲▼ 台大系統「每學期18週→16週」，8月有望上路。（圖／記者許敏溶攝）

「我認為這是一個機會！」丁詩同指出，這次剛好讓師生一起來思考，為何國際上其他大學可在10週、12週或14週，就上完所有課程，但台灣為何要18週？而且效果可能還比較好，而學期縮短後，大家把該學的學好、該教的教好，正是當初修法最重要考量。

丁詩同表示，校方要提醒老師與學生，未來一學期改成16週時，課程要有改進，如何利用更好翻轉教學模式，讓學生在家裡學更多，來課堂時可以討論更多，這將可深化學習的效果。

▼每學期從18週改為16週的比較圖。

▲▼ 台大系統「每學期18週→16週」，8月有望上路。（圖／記者許敏溶攝）

丁詩同表示，校方會提出方法讓老師參考，例如老師可透過線上學習資料讓學生事先閱讀，再於課堂上討論，或要求學生自行研讀指定材料再繳交報告，甚至於學期間參與相關研討會，對學習也有助益。

曾在英國留學的高教工會組織部主任林柏儀認為，重點是老師的引導與學生心態的改變，學生學習心態應該是主動，老師只是引導學生，學生不應該因為上課時間減少，就放棄主動學習，老師可以提早規劃學生需要學習的菜單，包括將下一堂課要上課前資料先上傳，或者列出學生在課堂外應該學習的內容，上課時再引導學生討論，這才是學生該有的學習態度。

▼高教工會組織部主任林柏儀支持一學期縮短為16週。（圖／記者許展溢攝）

▲▼文化大學推廣部,高教工會組織部主任林柏儀,文大推廣部公關部長翟敬宜。（圖／記者許展溢攝）

若每學期從18週減少為16週，學雜費是否該等比例調降？林柏儀認為，整體的教育成本沒有減少，他支持學雜費不調降，同樣兼任教師鐘點也不能減少。他解釋，鐘點費是兼任教師的主要收入，有上課才有錢賺，且老師備課需要時間，維持18週的鐘點數才合理。

【相關新聞】

►獨／高教最大變革！台大系統「每學期18週→16週」8月有望上路

►大學「學期縮短」上路　寒暑假重新調整「有望實施第三學期」

►大學首例！台大系統畢業典禮5／21舉行　創百年最早紀錄

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
小S親揭「媽媽大S破冰細節」！　姊姊反嘴她：妳也管太多了
桃機311大停電「元凶抓到了」！　2工人認盜剪電纜
「加拿大狙神」傳參戰20分鐘被炸死！　本人報平安了
快訊／台中女胸口中刀倒路旁　無生命跡象
快訊／台南工廠大火！　倉庫大量布料燃燒
台銀襄理盜客戶2000萬！升官卻失蹤　一查才知代誌大條
台中貴族幼兒園虐童逼吃嘔吐物　2恐怖教保員遭罰27萬創新高
iPhone口罩解鎖超快！　「這類人」更新完卻傻眼
獨／寒、暑假變長！　台大系統「每學期18週→16週」
空姐妻「帶潮男」陪血拚　曾國城火大揭身分
25歲女工程師販毒！　被逮與男友相擁痛哭5分鐘
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄機車停滿人行道！苦苓看不下去　交通局出手：會勘研議配套

iOS 15.4「5大新功能、14項重要更新」曝光！YTR實測讚：很值得

25萬人仍未調薪4%！高教工會籲「蘇揆不要再鬥嘴」要落實承諾

6大「太空主題遊具」登陸新竹左岸草原！新竹兒藝節4月連假登場

陳時中鬆口753規劃！醫一句話解讀「背後含義」　無奈嘆：心真的累了

探索夢號「欠款500萬」被暫緩出港　航港局扣留900萬保證金

5梯次免費送書時間曝！金鼎獎×金漫獎聯合特展　千本創作一次看　

大學首例！台大系統畢業典禮5／21舉行　創百年最早紀錄

醫學、電機系反對縮短學期「18週都教不完還縮減」

大學「學期縮短」上路　寒暑假重新調整「有望實施第三學期」

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

高雄機車停滿人行道！苦苓看不下去　交通局出手：會勘研議配套

iOS 15.4「5大新功能、14項重要更新」曝光！YTR實測讚：很值得

25萬人仍未調薪4%！高教工會籲「蘇揆不要再鬥嘴」要落實承諾

6大「太空主題遊具」登陸新竹左岸草原！新竹兒藝節4月連假登場

陳時中鬆口753規劃！醫一句話解讀「背後含義」　無奈嘆：心真的累了

探索夢號「欠款500萬」被暫緩出港　航港局扣留900萬保證金

5梯次免費送書時間曝！金鼎獎×金漫獎聯合特展　千本創作一次看　

大學首例！台大系統畢業典禮5／21舉行　創百年最早紀錄

醫學、電機系反對縮短學期「18週都教不完還縮減」

大學「學期縮短」上路　寒暑假重新調整「有望實施第三學期」

民眾黨遭爆性騷疑雲　蔡壁如寫報告給柯文哲：不寬貸憑空誹謗

大S帶兒女飛南韓？小S鬆口「具俊曄一優勢」未來動向曝：留台可能性大

從i13 pro跳槽到S22　他用一週後狂讚「3功能」CP值高：屌打蘋果

尹錫悅明會晤文在寅！兩人青瓦台「共進午餐」　擬建議特赦李明博

中華電信永續發展債券掛牌　發行金額35億，票面利率0.69％

《犀利人妻》小三罹乳癌　醫師提醒年輕女性自我檢查、定期篩檢

正妹主播傳遭導播「強掀裙」　急出面澄清「我自願的！」

高雄機車停滿人行道！苦苓看不下去　交通局出手：會勘研議配套

「自己動手PAY　折價再優惠」自助加油再升級　搶先體驗更優惠

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒　S媽讚具俊曄很帥！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換飲料

中一中學生23頁PPT藏「2張梗圖」　古箏梗超逗趣

王浩宇「爆錯料」傷4學生！台中一中學生會要求道歉

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　動保急喊漁船：別撞到

台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價！1碗要價100元

風電進行式　破碎葉片恐變垃圾電

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！

女友目測D罩杯　他約游泳「size縮水了」！真相笑了

全台變天溼答答　2波鋒面接棒時間曝

更多熱門

相關新聞

大學學期縮短「有望實施第三學期」

大學學期縮短「有望實施第三學期」

台灣大學系統最快今年8月起實施一學期16週新制，也是台灣高教重大變革，屆時暑假將長達3個月，學生可提早規劃海外交流、企業實習，甚至提早畢業，校方則可開設密集、補救課程，或推夏季學院與跨域學程等。

台大系統畢典5/21創百年最早紀錄

台大系統畢典5/21創百年最早紀錄

獨／台大系統「每學期18週→16週」8月上路

獨／台大系統「每學期18週→16週」8月上路

一招改裝開發信「不被回收」　台大學霸房仲曝聰明賣房密技

一招改裝開發信「不被回收」　台大學霸房仲曝聰明賣房密技

台大杜鵑花節登場首採VR介紹

台大杜鵑花節登場首採VR介紹

關鍵字：

台大系統每學期16週台大醫學系電機系

讀者迴響

熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

偶像劇女神秘戀男模1年

三寶不懂儀錶板上的水母燈號？

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

深圳全市瘋搶菜「剩這兩樣沒人要」

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面