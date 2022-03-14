　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：談判是為實現跟普丁見面　目標是獲得有效保證

▲▼俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

烏克蘭總統澤倫斯基(右)會跟俄羅斯總統普丁面對面對決嗎？（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯「衛星通訊社」14日報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，跟俄羅斯談判的目標是獲得「有效保證」。但他並沒有說明所謂「有效保證」為何。他又說，烏克蘭代表團在跟俄方談判中的任務是實現他跟俄羅斯總統普丁的會面。

澤倫斯基在談話中說，「關於跟俄羅斯聯邦的談判。每天我們的代表團都以視訊方式跟對方對話。我們代表團的明確任務是：盡一切努力讓總統峰會舉行，我相信，人們期待這次會面。」

澤倫斯基強調，跟俄羅斯談判是必要的，當中包括透過談判啟動了十多個人道主義走廊。他就跟普丁會晤的前景說，「這是一件複雜的事情，一條艱難的道路，卻是必須要走的道路。」

▲▼烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

他在透過通訊軟體Telegram發布的視訊談話中還說，「我們的目標是要在這場鬥爭、這場複雜的談判工作中讓烏克蘭獲得所需的結果，和對我們來說需要的東西。那就是為了和平、為了安全、為了讓我們獲得保證，正常而且有效的保證。不像在布達佩斯那次，根本不像在我們的天空。這次要的是可以讓烏克蘭人認為這行得通的保證。」

他指出，「談判是必要的」，包括透通過談判，在烏克蘭啟動了「十多條人道主義走廊」，上周日有5000多人透過這些走廊被疏散。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
馬斯克約普丁單挑「賭注是烏克蘭」　網一面倒：30秒內結束
蔡依林爆將連唱8場！　最新計畫曝光
九頭身美女議員涉詐遭羈押　提抗告遭駁回
79歲爺付26K相親！58歲女要求「再等兩年」他超崩潰
各年齡「黃金睡眠時間」一次看！你睡飽了嗎？
逃亡慘遇俄軍！下秒汽車被坦克輾扁「當場死亡」
女友目測D罩杯　他約游泳驚「size縮水」看傻！真相笑了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基：談判是為實現跟普丁見面　目標是獲得有效保證

馬斯克約普丁單挑「賭注是烏克蘭」！網一面倒：30秒內結束

烏俄第4輪談判「最新畫面曝光」　烏克蘭代表直言：雙方溝通困難

俄羅斯稱消滅180名外國志願軍　烏克蘭否認

俄超級富豪慘了！澳洲再制裁33寡頭　切爾西老闆、多家CEO全入列

逼真過頭！正妹玩VR連人帶機甩出去　2800萬人笑噴：3D體驗變5D

俄羅斯狂招敘利亞傭兵！月薪最高僅1.7萬　烏克蘭外籍兵達2萬人

美官員爆料「俄向北京請求軍援」　中國駐美使館駁斥：從沒聽說過

南韓網紅「李根大尉」傳戰死烏克蘭　南韓外交部回應：未接獲報告

俄狂轟婦幼院！孕婦下身爆血悲喊「殺了我」　醫急搶救仍母子雙亡

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

萌娃遇親人虎斑：跟我回家？　牠乖乖進籠住新厝！成功收編

澤倫斯基：談判是為實現跟普丁見面　目標是獲得有效保證

馬斯克約普丁單挑「賭注是烏克蘭」！網一面倒：30秒內結束

烏俄第4輪談判「最新畫面曝光」　烏克蘭代表直言：雙方溝通困難

俄羅斯稱消滅180名外國志願軍　烏克蘭否認

俄超級富豪慘了！澳洲再制裁33寡頭　切爾西老闆、多家CEO全入列

逼真過頭！正妹玩VR連人帶機甩出去　2800萬人笑噴：3D體驗變5D

俄羅斯狂招敘利亞傭兵！月薪最高僅1.7萬　烏克蘭外籍兵達2萬人

美官員爆料「俄向北京請求軍援」　中國駐美使館駁斥：從沒聽說過

南韓網紅「李根大尉」傳戰死烏克蘭　南韓外交部回應：未接獲報告

俄狂轟婦幼院！孕婦下身爆血悲喊「殺了我」　醫急搶救仍母子雙亡

莊智淵1日2戰「曝男雙逆轉勝關鍵」　將與南韓組合爭4強

鄭伊健來台拍《華燈》新戲！　製作公司證實：還在保密階段

從老派的約會守則　過濾出值得付出的感情對象

汽車儀錶板出現「水母觸手被切斷」啥意思？他PO文嗆：三寶歸剛欸

陳怡蓉生日收到「老公超傳統禮物」：哪來的靈感？　吐槽完愛翻了

《還珠格格》小鄧子消失多年登直播帶貨！陸網酸「啃老本博關注」

H＆M與「100歲潮嬤」聯名全品項價格公開！浮誇系配件不收會後悔

台驊賣長榮股票賺更多　加上賣陽明股票共賺進3.8億　貢獻EPS2.66元

澤倫斯基：談判是為實現跟普丁見面　目標是獲得有效保證

攜手詹皇爭冠時間不多了　戴維斯不放棄本季回歸：想好好把握

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

國際熱門新聞

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

俄軍狂轟醫院！孕婦下身噴血「母子雙亡」

AV女優巨乳炸裂！皮膚現破口整顆消風

俄軍「過橋」遭基輔守軍摧毀　車輛卡河中

CNN：美國記者「遭俄軍殺害」

普丁才是全球首富？外媒揭身價之謎

IG不能用！俄正妹網紅喊「沒收入」崩潰爆哭

「李根大尉」傳戰死烏克蘭　韓媒抓包1疑點

即／烏克蘭談判唯一訴求「立即停火」

更／烏克蘭：將開通10條人道走廊撤平民

烏2市長慘遭俄軍綁架！澤倫斯基怒了

俄威脅遺棄美太空人　馬斯克霸氣回應

快訊／美前總統歐巴馬Covid-19確診

更多熱門

相關新聞

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

烏俄戰爭進入第19天，俄羅斯的侵烏行動廣受國際譴責與制裁，而全球首富、美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今（14日）也在社群平台向俄羅斯總統普丁發出戰帖，要求來一場以「烏克蘭作為賭注」的單挑。

烏克蘭曝談判現況：雙方溝通困難

烏克蘭曝談判現況：雙方溝通困難

快訊／華碩遭烏點名退出俄羅斯　公司：擬捐3000萬元聲援烏克蘭

快訊／華碩遭烏點名退出俄羅斯　公司：擬捐3000萬元聲援烏克蘭

俄超級富豪慘了！澳洲再宣布制裁33寡頭

俄超級富豪慘了！澳洲再宣布制裁33寡頭

俄狂招敘利亞傭兵　月薪最高僅1.7萬

俄狂招敘利亞傭兵　月薪最高僅1.7萬

關鍵字：

澤倫斯基Volodymyr Zelensky烏克蘭普丁

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

生日「0、2、5」中2碼享烏魚子吃到飽

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面