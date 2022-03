馬斯克約普丁單挑「賭注是烏克蘭」！網一面倒：30秒內結束

▲特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

烏俄戰爭進入第19天,俄羅斯的侵烏行動廣受國際譴責與制裁,而全球首富、美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)今(14日)也在社群平台向俄羅斯總統普丁發出戰帖,要求來一場以「烏克蘭作為賭注」的單挑。

馬斯克14日在推特發文表示,「我在此向普丁發起一場一對一的決鬥挑戰,賭注是烏克蘭」,並在底下留言標註俄羅斯總統的帳號,詢問「你同意接受這場戰鬥嗎?」強調自己相當認真。文章一曝光,短短2小時就吸引了13.3萬人按讚,2萬多人轉發。

▲普丁擁有柔道黑帶,對於各種動作相當熟練。(圖/路透社)

不過,由於普丁是情報員出身,甚至還曾在2014年獲得柔道8段,讓不少網友紛紛替馬斯克捏一把冷汗,表示「兄弟,我當然希望你贏,但現實是…」、「我猜你30秒內就會被放倒了」、「不管你喝了什麼都給我來一點」、「人家就算69歲你也不一定打的贏」、「普丁是柔道黑帶,請你三思啊…」

事實上,烏克蘭政府網站先前遭到俄羅斯駭客攻擊時,馬斯克就霸氣力挺,啟動星鏈服務全面支援烏克蘭。而當俄羅斯聯邦航太局(Roscosmos)警告,會將這個月底結束任務的美國太空人海伊(Mark Vande Hei)遺棄在太空時,馬斯克也回擊,如果俄羅斯人將海依丟在太空,就派出SpaceX火箭拯救他。

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна