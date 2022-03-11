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俄指控烏克蘭栽贓　用「懷孕模特兒」捏造婦醫院被炸新聞

▲烏克蘭模特兒Mariana Vishegirskaya 。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭模特兒瑪麗安娜下樓時的照片。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

之前西方媒體廣泛報導，俄軍空襲烏克蘭馬里烏波爾市攻擊一家婦幼醫院，但傳出的相關照片在網路曝光後，被踢爆照片中的受傷孕婦只實是由該市知名模特兒、美妝部落客瑪麗安娜(Mariana Vishegirskaya)扮演。

上述馬里烏波爾婦幼醫院被摧毀的畫面，被所有西方媒體廣泛報導和轉載。烏克蘭總統澤倫斯基更積極宣傳此一信息，他指控婦幼醫院遭攻擊簡直是「禽獸行為」，並再度呼籲國際社會關閉烏克蘭領空。此一消息甚至傳到了聯合國，秘書長古特雷斯也說里烏波爾醫院遇襲事件「駭人聽聞」。

不過俄方指出，如果仔細觀察現場畫面，就會發現同一名孕婦曾先後出現在婦幼醫院旁拍攝的3個不同場景的照片中：她一會兒走下樓梯，一會兒站在街上，驚恐地直視鏡頭，一會兒又變成擔架上的受害者。

▲▼馬力波。（圖／達志影像／美聯社）

瑪麗安娜躺在擔架上的照片。（圖／達志影像／美聯社）

俄方說，這名女孩確實懷孕了，但她當時絕對不可能「躺在」婦幼醫院，因為那裡早就被右翼極端主義組織「亞速營」的武裝分子佔領。建築物內既沒有工作人員，也沒有孕婦，只有一名孕婦在曾住有「數十名兒童和孕婦」的房子和廢墟上擺POSE。

這名模特兒的身分被曝光後，有粉絲對她參與虛假宣傳持反對態度。她在社群帖的貼文下方湧進數千則負面評論，還有網友表示土想知道她到底收了多少錢。

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃形容上述造假事件已經不是宣傳，而是「訊息恐怖主義」。

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