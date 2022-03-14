烏俄第4輪談判恐破局　烏克蘭代表「曝光現況」：雙方溝通困難

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續，雙方於台灣時間14日下午4點30分開始第4次談判。烏克蘭談判代表波多列亞克（Mykhailo Podolyak）稍早在推特曝光談判進度，表示雙方溝通困難，目前仍在持續談判中。

烏克蘭談判代表波多列亞克14日晚間在推特發文，曝光目前與俄羅斯的談判結果。他說，雙方積極表達彼此的立場，儘管陷入了溝通困難，但仍在持續談判中，爭執的原因是政治體制差異太大。

▲波多列亞克在推特PO出視訊談判的照片。（圖／翻攝自推特）

波多列亞克在談判前曾說，烏克蘭第四輪談判中的唯一訴求是，「要求俄軍立即停火、全面撤軍，並做出安全承諾」。他強調，烏克蘭堅持停火的立場一直沒有改變，只有俄羅斯先停火，才能開始討論未來的關係。